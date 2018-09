Sexo: las cinco posturas que llevan a experimentar multiorgasmos a las mujeres

Durante mucho tiempo se ha pensado que las mujeres multiorgásmicas, aquellas que llegan al éxtasis varias veces durante un mismo acto sexual, eran una rara avis. Que la multiorgasmia era una especie de don de la naturaleza del que sólo podían disfrutar algunas elegidas. Y que éstas habían sido poco menos que tocadas por una varita mágica. ¿Qué hay de cierto en esto? Poco o prácticamente nada.

Desde hace mucho tiempo se sabe que todas las féminas pueden tener varios orgasmos en una misma relación. Así lo confirmaba María Fernanda Peraza, médica especialista en Urología y Medicina Sexual del Hospital Universitari Dexeus de Barcelona, en otro artículo de EL ESPAÑOL: "Todas las mujeres pueden tener varios orgasmos, varios picos de intensidad en un mismo acto. De hecho, tenemos periodos refractarios más cortos que los hombres y nuestra respuesta sexual puede llegar a ser realmente rápida".

Pero, ¿existe alguna postura sexual que favorezca que las mujeres tengan orgasmos múltiples? Según una megaencuesta realizada por Superdrug’s Online Doctor, el portal británico especializado en salud sexual, sí. En concreto, hay cinco posturas que las mujeres prefieren por encima de otras ya que pueden llevarlas a sentir una explosión de placer en repetidas ocasiones.

Esta web lleva algún tiempo analizando cuáles son las preferencias sexuales de hombres y mujeres a través de estudios varios. Gracias a ellos hemos podido conocer en qué piensan ambos géneros a la hora de masturbarse, o cuáles son las posturas que menos les gustan a las mujeres durante el sexo. Estas encuestas online, que realizan 1.000 usuarios y usuarias de distintos países de Europa y Estados Unidos, no son la herramienta más rigurosa del mundo, pero sí que ofrecen una idea aproximada de las preferencias de una parte de la población.

En este caso, según las usuarias de este portal, la postura con la que han tenido algunas veces múltiples orgasmos es la vaquera. Según el 32% de las féminas, colocarse encima del hombre durante el sexo les lleva a tener dosis de placer en distintas ocasiones. Tras ello la postura que también les ha dado la oportunidad de experimentar múltiples orgasmos es el misionero (23% de las mujeres). Le siguen el perrito (20% de las encuestadas), el 69 (8%) y la postura conocida en inglés como prone bone (6%), donde la penetración ocurre mientras ella está acostada boca abajo con el vientre apoyado sobre la cama.

Tal y como ya advirtió Peraza, existen mujeres que tienen este tipo de respuesta sexual de manera natural y otras que no. Sin embargo, se trata de un respuesta que, según la facultativa, se puede entrenar. ¿Es necesario tener múltiples orgasmos durante una relación para tener un bienestar sexual? La experta lo dejaba también claro: no. "El orgasmo no es el objetivo, sino la consecuencia. Así que la idea debería ser alimentar todo lo que precede antes de llegar a tener un gran número de ellos".