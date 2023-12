Esto es lo que les pasa a los españoles que toman agua con limón todos los días

El limón es una fruta cítrica muy presente en nuestra gastronomía, al ser utilizada con fines muy diversos dentro del sector alimentario. Este alimento se usa tanto para elaborar bebidas como para acompañar a determinadas recetas, además de ser usado en algunos medicamentos para que adquieran un mejor sabor y se puedan ingerir con una mayor facilidad.

Entre sus usos más habituales nos encontramos con el agua con limón, muy consumida tanto a la hora del desayuno como en otros momentos del día. Es una práctica cada vez más popular, sobre todo porque muchos piensan que de esta forma se consigue depurar el organismo. Sin embargo, la ciencia no respalda esta afirmación y algunos nutricionistas ponen en duda su eficacia en este sentido.

Aunque el limón tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud, los expertos aseguran que para que realmente cumpla con el fin para el que muchas personas lo usan es necesario que sea parte de una dieta equilibrada. De hecho, es una fruta que aporta vitaminas A, B6, B12, C, D y E, así como proteínas, fibra, zinc, magnesio, yodo, folatos, niacina, hierro, calcio, riboflavina, tiamina, sodio, fósforo, selenio y potasio.

¿Qué pasa si se toma agua con limón a diario?

Tomar agua con limón todos los días pueda hacer que se sientan mejoras en el organismo por sus excelentes propiedades, si bien distintos estudios no han podido determinar si este beneficio se puede aplicar sobre cualquier persona, si bien, en función de cada individuo y el uso que se le dé a esta bebida, sí que podría llegar a llevar asociadas algunas mejoras en la salud.

[Esto es lo que les pasa a los españoles que toman brócoli cada semana según la ciencia]

Los nutricionistas, no obstante, recalcan que un solo alimento no es capaz de mejorar y mostrar cambios evidentes en un cuerpo, por lo que de nada servirá tomar agua con limón a diario si no se acompaña de una dieta equilibrada. Lo que sí han podido destacar son el resto de beneficios asociados al consumo de agua de limón, entre los que cabe destacar los siguientes:

Hidrata y favorece la eliminación de líquidos: cuando se combina el agua con el juego del limón se elabora una bebida isotónica, gracias a la cual se evita la deshidratación, haciendo así que se trate de una opción a tener en cuenta, especialmente en los momentos en los que se va a realizar algún tipo de actividad física. Además, el elevado contenido en agua facilita la eliminación de residuos y sustancias de deshecho a través de la orina.

cuando se combina el agua con el juego del limón se elabora una bebida isotónica, gracias a la cual se evita la deshidratación, haciendo así que se trate de una opción a tener en cuenta, especialmente en los momentos en los que se va a realizar algún tipo de actividad física. Además, el elevado contenido en agua facilita la eliminación de residuos y sustancias de deshecho a través de la orina. Efectos cardiosaludables: esta bebida ayuda a evitar y prevenir la anemia ferropénica, además de a eliminar la grasa que se acumula en la circulación del organismo.

esta bebida ayuda a evitar y prevenir la anemia ferropénica, además de a eliminar la grasa que se acumula en la circulación del organismo. Ayuda a adelgazar: aunque no es una solución especialmente indicada para perder peso, su contenido (aunque bajo) en pectina ayuda con su efecto saciante a comer menos. No obstante, para que sea eficaz deberá ir acompañado su consumo de una dieta equilibrada y saludable y ejercicio físico.

aunque no es una solución especialmente indicada para perder peso, su contenido (aunque bajo) en pectina ayuda con su efecto saciante a comer menos. No obstante, para que sea eficaz deberá ir acompañado su consumo de una dieta equilibrada y saludable y ejercicio físico. Antioxidante y antiinflamatorio: distintos estudios han podido confirmar que el agua con limón ayuda a mejorar la piel, evitando su envejecimiento y la oxidación del organismo, además de tener propiedades beneficiosas que eliminan las toxinas presentes en riñones e hígado.

distintos estudios han podido confirmar que el agua con limón ayuda a mejorar la piel, evitando su envejecimiento y la oxidación del organismo, además de tener propiedades beneficiosas que eliminan las toxinas presentes en riñones e hígado. Ayuda a la digestión: la ingesta de esta mezcla contribuye a poder disfrutar de un mejor tránsito intestinal, al mismo tiempo que desintoxica el organismo y alivia la sensación de acidez estomacal.

la ingesta de esta mezcla contribuye a poder disfrutar de un mejor tránsito intestinal, al mismo tiempo que desintoxica el organismo y alivia la sensación de acidez estomacal. Combate los resfriados: el agua con limón es un excelente remedio natural para combatir resfriados y faringitis. Su contenido en vitamina C es eficaz para estimular la inmunidad.

¿Tiene contraindicaciones tomar agua con limón?

Aunque a priori el agua con limón tiene beneficios que hacen que sea aconsejable incluir la bebida en nuestra alimentación, también puede ocasionar efectos indeseados. Para empezar, como sucede con prácticamente cualquier otro alimento, no se debe consumir en exceso, puesto que, en ese caso, sus propiedades beneficiosas podrían convertirse en todo lo contrario. Además, hay que tener presente que a no todo el mundo le sienta igual, por lo que, si hay alguna duda, será preferible consultar a un profesional sanitario sobre su consumo.

[Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si comes carne dos veces a la semana: cómo evitarlo según la ciencia]

Por otro lado, aunque hay ocasiones en las que puede favorecer la digestión, en otros casos puede ocasionar acidez, ardor, reflujo e incluso úlceras, lo que viene motivado por la activación de la pepsina, una enzima estomacal. A ello hay que sumar que su acidez afecta negativamente al esmalte de las piezas dentales, y que su elevado nivel vitamínico puede llevar a que exista un exceso en el organismo, derivando en vómitos y náuseas.

De esta manera, los expertos desaconsejan el consumo diario de agua con limón a embarazadas, mujeres en periodo de lactancia y niños, pero también a todos aquellos que sufren de enfermedades reumáticas, gástricas, artríticas o que padecen de osteoporosis.

Cómo tomar el agua con limón

En lo que respecta al consumo de agua con limón, la cantidad del jugo de la fruta a usar depende de la finalidad. Si se desea disfrutar de una bebida tonificante y sana, será suficiente con medio limón o uno entero con agua por la mañana.

[Esto es lo que le pasa en tu cuerpo si tomas un pincho de tortilla cada día]

Preparar esta bebida es muy fácil, ya que es suficiente con poner el jugo recién exprimido del limón en un vaso grande de agua mineral natural tibia, sin azúcar ni otros añadidos. Si lo deseas puedes agregar una pequeña hoja de menta fresca. Tómalo justo después de levantarte para disfrutar de sus beneficios.

Sigue los temas que te interesan