El nutricionista Pablo Ojeda advierte sobre saltarse la cena para adelgazar: "Corres riesgos"

Saltarse la cena en España es una costumbre cada vez más extendida y que constantemente se asocia con 'dietas milagro' y con la pérdida de peso. La ciencia, sin embargo, no parece estar tan de acuerdo con esta cuestionable práctica y muchos expertos la desaconsejan para adelgazar.

El mito de saltarse la cena es uno de los más habituales en el imaginario popular y el nutricionista y experto Pablo Ojeda no ha dudado en manifestarse en su contra en el programa de televisión 'Más Vale Tarde', advirtiendo de los peligrosos riesgos que supone.

Según Ojeda, este hábito no tendría ninguna relación con la pérdida de peso corporal, sino que provocaría más bien el efecto contrario. No cenar no tiene nada que ver con que vayamos a perder grasa según advierte el nutricionista. Esto es lo que verdaderamente sucede cada vez que te saltas la cena en tu organismo. Es "absolutamente falso" que saltarse la cena haga que pierdas grasa, ha advertido el experto.

"Tu cuerpo necesita energía", advierte. "Si tú coges tu coche desde Sevilla y te quieres ir a Barcelona y le echas 50 euros de gasolina, muy bien, pero te va a calar a mitad de camino, no va a llegar", asegura el experto haciendo una comparación práctica.

Para evitar precisamente que nuestro cuerpo quede sin energía "le tienes que dar la energía que necesita, porque si no la va a sacar de otros sitios como los músculos". En el caso del ayuno intermitente, afirma que "no es lo mismo", pues "en una ventana de tiempo tomas todas las calorías que necesitas al día".

Opciones de cenas ligeras y sanas

Si necesitas inspiración y sigues buscando opciones de cenas sanas y rápidas de hacer, a continuación te damos algunas alternativas de platos saludables que podrás incorporar a tu última comida del día.

Ensalada de quinoa y vegetales: cocina quinoa según las instrucciones del paquete. Mézclala con tomates cherry, pepino, aguacate, espinacas frescas y adereza con jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Una receta rica en fibra, vitaminas y antioxidantes, que ayuda a la digestión y a la sensación de saciedad.

cocina quinoa según las instrucciones del paquete. Mézclala con tomates cherry, pepino, aguacate, espinacas frescas y adereza con jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Una receta rica en fibra, vitaminas y antioxidantes, que ayuda a la digestión y a la sensación de saciedad. Tacos de lechuga con pollo: utiliza hojas grandes de lechuga como base. Llénalas con pollo desmenuzado cocido, rodajas de aguacate, cebolla morada picada, tomates cortados y un poco de yogur griego. Una opción que es excelente fuente de grasas saludables beneficiosas, con vitaminas, proteínas y probióticos.

utiliza hojas grandes de lechuga como base. Llénalas con pollo desmenuzado cocido, rodajas de aguacate, cebolla morada picada, tomates cortados y un poco de yogur griego. Una opción que es excelente fuente de grasas saludables beneficiosas, con vitaminas, proteínas y probióticos. Sopa de verduras: saltea en una olla cebolla, ajo, zanahoria, apio y calabacín. Añade caldo de verduras y deja cocinar hasta que las verduras estén tiernas. Puedes agregar espinacas frescas al final y ajustar con sal y pimienta. Receta rica en fibra, vitaminas y minerales. Una opción ligera y nutritiva.

saltea en una olla cebolla, ajo, zanahoria, apio y calabacín. Añade caldo de verduras y deja cocinar hasta que las verduras estén tiernas. Puedes agregar espinacas frescas al final y ajustar con sal y pimienta. Receta rica en fibra, vitaminas y minerales. Una opción ligera y nutritiva. Pescado al horno con espárragos: coloca filetes de pescado (como salmón o merluza) en una bandeja para hornear. Añade espárragos alrededor, rocía con aceite de oliva, sal, pimienta y jugo de limón. Hornea a 180°C por unos 15-20 minutos. Este plato es rico en ácidos grasos omega-3, bajo en calorías, alto nivel de fibra y vitaminas.

coloca filetes de pescado (como salmón o merluza) en una bandeja para hornear. Añade espárragos alrededor, rocía con aceite de oliva, sal, pimienta y jugo de limón. Hornea a 180°C por unos 15-20 minutos. Este plato es rico en ácidos grasos omega-3, bajo en calorías, alto nivel de fibra y vitaminas. Wrap de pavo y vegetales: usa una tortilla integral y rellénala con rodajas de pavo cocido, hojas de espinaca, rodajas de tomate, aguacate y un poco de hummus. Enrolla y disfruta. Una opción repleta de proteínas, vitaminas, minerales y fibra.

Todas ellas, opciones saludables y perfectas para integrar en cualquier tipo de cena ligera y saludable, con la ventaja de que aportan numerosos beneficios a la salud del organismo y son muy fáciles de preparar.