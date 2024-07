Así logró el nutricionista Pablo Ojeda su cambio radical: los tres trucos para perder peso

La pérdida de peso debe ser la consecuencia de adoptar unos buenos hábitos alimenticios y no el principal objetivo para someterse a una dieta. Este dogma ha sido adoptado por un buen número de nutricionistas en los últimos tiempos, que han desterrado la báscula de sus consultas a la hora de tratar a sus pacientes. Sin embargo, no menos cierto es que la no consecución de objetivos a largo plazo puede generar una gran frustración en aquellas personas que se someten a una dieta.

Precisamente, el nutricionista Pablo Ojeda ha publicado un nuevo video en el que, desde su experiencia, cuenta cuáles son los tres errores más habituales que cometen las personas a la hora de perder peso. Es lo que el experto ha bautizado como ‘Reto Evergreen’. "Hoy te voy a contar los tres errores fundamentales que dejé de cometer para conseguir llegar a mi peso ideal. Gracias a mi experiencia y a mis años de investigación, conseguí detectar esos errores por los cuales la gente no pierde peso y, sobre todo, no lo mantiene en el tiempo", comienza diciendo el experto.

El primero de los errores que destaca Ojeda es no beber la suficiente agua y subestimar su calidad. "El agua no sólo nos hidrata, sino que elimina toxinas y líquidos, regula la temperatura corporal, lubrica las articulaciones, mejora el rendimiento físico, nos sacia, y algo mucho más importante: nos ayuda a regular el tránsito intestinal", dice el nutricionista, que desmiente la regla de los 8 vasos de agua al día.

Ojeda recomienda dividir nuestro peso por siete para saber cuántos vasos podríamos necesitar al día, si bien también advierte que la fórmula "tampoco es perfecta" y podría variar en función de la temperatura o si el ejercicio físico es muy elevado.

El segundo error es centrarse en las calorías y no en los micronutrientes. El especialista advierte de que no es lo mismo comer 300 kilocalorías a través de una hamburguesa que hacerlo, por el contrario, con una ensalada con salmón, por ejemplo.

Por supuesto, el déficit calórico es importante a la hora de perder peso (esto es, ingerir menos calorías de las que gastas), pero "si bajas de peso comiendo alimentos enteros, ricos y buenos, tu cuerpo recibe las vitaminas y minerales necesarios y no tendrás problemas de inflamación". Además, evitarás otros problemas derivados de una mala alimentación y un déficit de micronutrientes como son el cansancio o la caída del pelo.

El tercer error, según el nutricionista del programa Más vale tarde, es intentar conseguir estos objetivos solo. El experto asegura que las conexiones sociales fuertes pueden mejorar la salud y aumentar la longevidad. "La participación en actividades comunitarias y la construcción de relaciones significativas contribuye al bienestar y a una mayor motivación para alcanzar los objetivos personales", advierte. Así, trabajar en grupo con objetivos compartidos ayudar de una manera más sencilla a alcanzar nuestras metas, al tiempo que “mejora el rendimiento y la motivación”