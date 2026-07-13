El viaje de la leche: cómo Lactalis Puleva nutre el futuro de forma responsable y más sostenible

Las claves

Las claves Generado con IA Lactalis Puleva lidera el sector lácteo español apostando por la sostenibilidad y la responsabilidad social en todas sus operaciones. El 98,9% de la leche recogida por la compañía en España cuenta con la certificación de Bienestar Animal Welfair®, impulsando la economía rural, especialmente en Andalucía. La empresa ha reducido un 77,8% sus emisiones de CO₂ desde 2019 y utiliza energía renovable y envases más sostenibles, fomentando la descarbonización y el ecodiseño. Lactalis Puleva promueve la innovación y la calidad en sus productos, apoya la diversidad y el empleo estable, y ha incrementado la presencia de mujeres en puestos directivos hasta el 25%.

En un entorno tan competitivo como el agroalimentario español, el liderazgo ya no se mide solo por el volumen de ventas, sino por el impacto positivo que una marca deja en la sociedad. Hoy en día, el compromiso desde el origen hasta el consumidor final es la clave para ganarse la confianza en los hogares.

Para Lactalis Puleva, la unidad de leche líquida y bebidas lácteas de Lactalis España, el propósito de marca no es un eslogan: es una filosofía operativa para crecer e innovar con responsabilidad. Desde su sede central en Granada, la compañía coordina cuatro modernas plantas de producción que dan vida a marcas históricas tan arraigadas en nuestra cultura como Lauki, RAM, El Castillo y su gran estandarte, Puleva. Esta última lleva más de 65 años acompañando el desarrollo de las familias españolas con gamas adaptadas a cada etapa vital, como Puleva Peques, Puleva Max, Vita Calcio u Omega 3.

¿Pero cómo se traduce esta vocación en el día a día? Este compromiso se enmarca hoy en la estrategia global de sostenibilidad de Lactalis, Our Sustainable Way to Go, una hoja de ruta integrada en el modelo de negocio y articulada en torno a tres grandes ejes: preservar el planeta y sus recursos, potenciar los beneficios de los productos lácteos y empoderar a sus equipos, socios y comunidades.

Este esfuerzo y la transparencia de sus métricas han llevado a la compañía a obtener importantes avales externos. Destaca su posicionamiento en el top 20% de las empresas alimentarias más avanzadas en bienestar animal según el índice BBFAW, la calificación B en el ranking CDP Clima y su inclusión en el selecto 30% de las corporaciones mejor valoradas por EcoVadis a nivel mundial.

Planeta: actuar desde el origen de la leche hasta el envase

El primer eje de Our Sustainable Way to Go pone el foco en preservar el planeta y sus recursos. Para Lactalis Puleva, la sostenibilidad ambiental no empieza en la fábrica, sino en el campo.

La compañía colabora estrechamente con ganaderos locales mediante un sistema de formación técnica y auditorías independientes. Gracias a ello, el 98,9% de su recogida nacional de leche de vaca cuenta con la exigente certificación de Bienestar Animal Welfair®.

Es un modelo de éxito que tiene un escaparate muy importante en Andalucía. Allí, con Granada como núcleo de innovación, la compañía adquiere más de 105 millones de litros de leche procedentes de 117 ganaderías locales distribuidas en 61 municipios. En este ecosistema, el 100% de la leche de vaca dispone de la máxima certificación en bienestar animal, impulsando de forma directa la economía rural.

Planta de producción de Lactalis España en Granada. Lactalis España

Hacia la descarbonización y el ecodiseño

La descarbonización es otro de los pilares de la estrategia de Lactalis España que ha cambiado para siempre la manera de entender su actividad. El viaje hacia una energía menos contaminante y una economía más circular también es una realidad en sus instalaciones y en la mejora de sus envases:

Energía limpia : el 61% de la electricidad consumida por Lactalis Puleva en España ya es de origen renovable. De hecho, la planta de Granada cuenta con una instalación solar propia que cubre el 17% de su consumo eléctrico evitando 600 toneladas anuales de CO₂.

: el 61% de la electricidad consumida por Lactalis Puleva en España ya es de origen renovable. De hecho, la planta de Granada cuenta con una instalación solar propia que cubre el 17% de su consumo eléctrico evitando 600 toneladas anuales de CO₂. Reducción de emisiones : a nivel nacional, Lactalis Puleva ha reducido un 77,8% sus emisiones respecto a 2019 (un impresionante 90,7% en la planta de Granada), con la meta de alcanzar el 96,9% de reducción gracias a la incorporación de energía por biomasa.

: a nivel nacional, Lactalis Puleva ha reducido un 77,8% sus emisiones respecto a 2019 (un impresionante 90,7% en la planta de Granada), con la meta de alcanzar el 96,9% de reducción gracias a la incorporación de energía por biomasa. Envases más responsables: el ecodiseño permite ahorrar 185 toneladas de plástico virgen al año al incorporar un 70% de plástico reciclado en los films secundarios. Además, las botellas PET cuentan con un 30% de plástico reciclado y la gama Vita Calcio ya se comercializa en briks con plástico 100% reciclado certificado (según el método de balance de masas).

Productos lácteos: ciencia, innovación, calidad y sabor

La innovación y la ciencia son clave para la compañía. Lactalis España

El segundo eje de Our Sustainable Way to Go busca potenciar los beneficios de los productos lácteos. La leche sigue siendo un pilar fundamental en la cesta de la compra de más de 12 millones de hogares españoles, situando a la compañía en el top 10 de las firmas de alimentación con mayor penetración en el país. El catálogo de la marca supera las 1.000 referencias activas, enfocadas en la salud, la conveniencia y el sabor.

La escucha activa de los consumidores ha dado lugar a lanzamientos de alto impacto como Puleva Vita Calcio Colágeno, diseñada para la protección osteoarticular, formatos para el consumo en movimiento como Tido Milky, o la gama hiperproteica Puleva Proteína Extra Pro.

Toda esta innovación se apoya en el Instituto Puleva de Nutrición, un referente científico galardonado con el primer accésit en los Premios Estrategia NAOS de la AESAN. Actualmente, el centro lidera el proyecto clínico OMEGAPRED, un riguroso estudio científico que evalúa la relación entre el índice Omega-3 y el riesgo cardiometabólico en la población española mayor de 60 años.

Personas y entorno: crecer desde el talento, la diversidad y el arraigo

El tercer eje de Our Sustainable Way to Go se centra en empoderar a los equipos, socios y comunidades. El verdadero motor de esta excelencia industrial son las 2.679 personas que forman el equipo en España.

La compañía apuesta por el empleo de calidad: el 90% de la plantilla cuenta con contrato indefinido y la tasa de rotación es de apenas el 2%. El clima laboral habla por sí solo: el 81% de los trabajadores recomendaría la empresa como un excelente lugar para trabajar.

Prueba de uno de los productos de la compañía. Lactalis España

Por otro lado, la equidad y el liderazgo inclusivo se impulsan a través de iniciativas como la red Women in Lactalis, que ha permitido incrementar la presencia de mujeres en puestos directivos en un 35%, alcanzando el 25% de los cargos de responsabilidad con la mirada puesta en el equilibrio total.

Finalmente, el impacto económico en Andalucía es innegable. Con más de 82 millones de euros invertidos en la última década en la planta de Granada, la fábrica no solo elabora 239 referencias de gran consumo, sino que actúa como un verdadero polo de empleo, transferencia del conocimiento universitario y desarrollo social.

Con hechos medibles, rigor científico y un profundo respeto por el entorno, queda demostrado que nutrir el futuro no es un objetivo lejano, sino una forma diaria de cuidar de las personas, los territorios y el medio ambiente.