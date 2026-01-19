Estos son los 5 aditivos habituales en los alimentos que se asocian con un mayor riesgo de cáncer

Las claves nuevo Generado con IA Un estudio francés asocia el consumo elevado de ciertos conservantes alimentarios con un mayor riesgo de cáncer. El sorbato de potasio, el metabisulfito de potasio, el nitrito de sodio, el nitrato de potasio y el ácido acético se relacionan con aumentos de entre el 12% y el 32% en distintos tipos de cáncer. El estudio analizó datos de más de 105.000 personas durante 7,5 años, observando 4.226 casos de cáncer, incluidas incidencias de mama, próstata y colorrectal. Los investigadores recomiendan limitar el uso de conservantes en la industria alimentaria y prefieren consumir alimentos frescos y mínimamente procesados.

Un mayor consumo de conservantes alimentarios, ampliamente utilizados en alimentos y bebidas procesados industrialmente para prolongar su vida útil, se asocia con un riesgo ligeramente mayor de cáncer. Así lo afirma un estudio realizado en Francia que publica la revista The BMJ.

Si bien sus autores precisan que se necesita más investigación, estos nuevos datos exigen la revaluación de las regulaciones que rigen el uso de estos aditivos por parte de la industria alimentaria para mejorar la protección del consumidor.

Los conservantes son sustancias que se añaden a los alimentos envasados para prolongar su vida útil. Algunos estudios experimentales han demostrado que ciertos conservantes pueden dañar las células y el ADN, pero la evidencia sobre su relación con el cáncer escaseaba.

Los investigadores se propusieron examinar la asociación entre la exposición a aditivos alimentarios conservantes y el riesgo de cáncer en adultos, utilizando datos dietéticos y de salud detallados de 2009 a 2023.

Emplearon datos de 105.260 participantes de 15 años o más inscritos en el estudio de cohorte NutriNet-Santé, que completaron registros dietéticos regulares cada 24 horas durante un período promedio de 7,5 años. Posteriormente, se utilizaron cuestionarios de salud y registros médicos y de defunción oficiales para rastrear los casos de cáncer hasta el 31 de diciembre de 2023.

Se analizaron un total de 17 conservantes individuales, incluidos ácido cítrico, lecitinas, sulfitos totales, ácido ascórbico, nitrito de sodio, sorbato de potasio, eritorbato de sodio, ascorbato de sodio, metabisulfito de potasio y nitrato de potasio.

Los conservantes se agruparon en no antioxidantes (que inhiben el crecimiento microbiano o retardan los cambios químicos que conducen al deterioro) y antioxidantes (que retrasan o previenen el deterioro de los alimentos al eliminar o limitar los niveles de oxígeno en el envase).

Durante el período de seguimiento, 4.226 participantes recibieron un diagnóstico de cáncer, incluidos 1.208 de mama, 508 de próstata, 352 de cáncer colorrectal y 2.158 de otros tipos de cáncer.

De los 17 conservantes estudiados individualmente, 11 no estaban asociados con la incidencia de cáncer y no se encontró ningún vínculo entre el total de conservantes y la incidencia de cáncer.

Sin embargo, una mayor ingesta de varios conservantes (en su mayoría no antioxidantes, como el sorbato de potasio, el metabisulfito de potasio, el nitrito de sodio, el nitrato de potasio y el ácido acético) se asoció con un mayor riesgo de cáncer.

Por ejemplo, los sorbatos totales, específicamente el sorbato de potasio, se asociaron con un aumento del 14% en el riesgo de cáncer general y un aumento del 26% en el riesgo de cáncer de mama, mientras que los sulfitos totales se asociaron con un aumento del 12% en el riesgo de cáncer general.

El nitrito de sodio se asoció con un aumento del 32% en el riesgo de cáncer de próstata, mientras que el nitrato de potasio se asoció con un aumento del riesgo de cáncer general (13%) y de cáncer de mama (22%).

Los acetatos totales se asociaron con un mayor riesgo de cáncer general (15%) y de cáncer de mama (25%), mientras que el ácido acético se asoció con un mayor riesgo de cáncer general del 12%.

Entre los conservantes antioxidantes, se encontró que solo los eritorbatos totales y el eritorbato de sodio específico estaban asociados con una mayor incidencia de cáncer.

Si bien se necesitan más estudios para comprender mejor estos riesgos potenciales, los investigadores señalan que varios de estos compuestos pueden alterar las vías inmunes e inflamatorias, posiblemente desencadenando el desarrollo del cáncer.

Se trata de un estudio observacional, por lo que no se pueden sacar conclusiones firmes sobre causa y efecto, y los investigadores no pueden descartar la posibilidad de que otros factores no medidos puedan haber influido en sus resultados.

Sin embargo, dicen que este fue un estudio amplio basado en registros dietéticos detallados vinculados a bases de datos de alimentos durante 14 años y los resultados son consistentes con datos experimentales existentes que sugieren efectos adversos relacionados con el cáncer de varios de estos compuestos.

"Este estudio aporta nuevos conocimientos para la futura revaluación de la seguridad de estos aditivos alimentarios por parte de las agencias de salud, considerando el equilibrio entre el beneficio y el riesgo para la conservación de los alimentos y el cáncer", concluyen.

Mientras tanto, piden a los fabricantes que limiten el uso de conservantes innecesarios y apoyan las recomendaciones para que los consumidores prefieran alimentos recién hechos y mínimamente procesados.