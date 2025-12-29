Neena, doctora, sobre cómo reducir el daño por la resaca y por beber alcohol en Navidad: en España se beben 11 litros al año

Aunque lo mejor para evitar las resacas es no tomar alcohol, algunos alimentos pueden ser de ayuda para mejorar el día después.

La opción más segura es no consumir alcohol y que la cantidad ideal es cero. Aun así, reconocen que en determinados contextos sociales muchas personas deciden beber, por lo que insisten en la importancia de hacerlo con moderación.

En ese escenario, adoptar ciertas precauciones puede ayudar a reducir los efectos negativos, entre ellos la temida resaca.

Una de las recomendaciones más comentadas en redes la ha compartido Neena Chandrasekaran, especialista en Medicina Interna y Pulmonar, a través de su cuenta de TikTok, dentro de la serie Cosas que no te dicen.

Según explica la doctora, consumir queso antes de beber alcohol puede disminuir el riesgo de resaca. Su consejo, dirigido especialmente a quienes salen por la noche, se ha vuelto viral.

El motivo está en su composición: el queso aporta proteínas, grasas y carbohidratos complejos, nutrientes que ralentizan la absorción del alcohol al crear una especie de barrera protectora en el estómago.

Además, este alimento contribuye a proteger el hígado y ayuda a reponer vitaminas y minerales, como la vitamina B y el calcio, que suelen reducirse tras el consumo de alcohol.

La recomendación viene avalada por un estudio publicado en septiembre de 2023. Un queso probiótico con dos bacterias específicas sirvió para acelerar el metabolismo del alcohol al potenciar enzimas clave en el hígado (alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasa). Los investigadores también destacaron que el queso activa importantes vías que reducen la acumulación de grasa en el hígado y disminuyen la inflamación, efectos comunes al beber en exceso.

Consumo cero: la mejor opción

A pesar del consejo lanzado por la especialista para quienes quieran evitar los peores efectos de la resaca, la opción óptima es la abstención. "Recuerde que no tomar nada de alcohol es mejor que cualquier otra cantidad por moderada que sea. Sin embargo, si va a beber, tome antes un poco de queso".

Un estudio español publicado en la Revista Española de Salud Pública en 2020, basado en una revisión científica, determinó que no existen pruebas que demuestren que el consumo de distintos tipos de bebidas alcohólicas influya de manera diferente en el desarrollo de enfermedades cardiometabólicas, neurodegenerativas o cáncer.

En otras palabras, no hay fundamento para afirmar que recomendar una bebida alcohólica sobre otra esté asociado con un menor riesgo o algún beneficio para la salud.

El artículo, cuyo primer firmante es el investigador del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del ISCIII Iñaki Galán, concluyó que no hay diferencias significativas entre el consumo de vino, cerveza o licores en relación con el riesgo de mortalidad o desarrollo de enfermedades específicas.

Por eso, también advierte sobre los mensajes de "consumo moderado", afirmando que "lo mejor, para la salud, es no consumir alcohol. Pero, si se toma, no se deben superar 20 g/día en hombres y 10 g/día en mujeres."

Estas indicaciones tienen un especial interés en España, donde el consumo de alcohol está muy normalizado y ligado muy estrechamente al tiempo de ocio. Según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Health at a Glance 2023, en España se beben 11 litros por persona al año.

Una de las épocas del año en las que el consumo se multiplica es, precisamente, las fiestas navideñas. La ONG para las adicciones Project Home señala que "las fiestas de Navidad son un momento crítico tanto para las personas que hacen un uso responsable, porque pueden pasar a su consumo abusivo, como para las personas que ya realizan habitualmente un consumo de riesgo".