Tinahones, catedrático de Medicina, sobre la mejor dieta para perder peso rápidamente: "No siempre es la hipocalórica"

Las claves nuevo Generado con IA Un estudio liderado por el catedrático Francisco J. Tinahones analiza nuevas estrategias nutricionales para combatir la obesidad. Dietas como la cetogénica, el ayuno en días alternos y la restricción de tiempo de ingesta temprana resultaron más eficaces que la hipocalórica clásica para perder peso a corto plazo. En tres meses, la dieta cetogénica logró una pérdida media de 11,9 kg, superando en 3,78 kg a la dieta hipocalórica clásica; el ayuno en días alternos, en 3,14 kg. Todas las dietas estudiadas redujeron la masa grasa, destacando el ayuno en días alternos y la restricción horaria tardía como los enfoques más efectivos para disminuir la grasa corporal.

Un nuevo estudio liderado por el catedrático de Medicina Francisco J. Tinahones, director científico de Ibima Plataforma Bionand e investigador responsable del grupo 'Obesidad, Diabetes y sus Comorbilidades: Prevención y Tratamiento', apunta a nuevas estrategias nutricionales innovadoras para combatir la obesidad.

Publicado en la prestigiosa revista BMC Medicine, el trabajo sugiere que ciertas dietas pueden ser significativamente más eficaces para la pérdida de peso a corto plazo que la tradicional dieta mediterránea, siempre bajo un control calórico estricto.

Estas dietas alternativas incluyen la cetogénica, el ayuno en días alternos modificado o la alimentación con restricción de tiempo de ingesta temprana. El equipo llevó a cabo un ensayo clínico aleatorizado con una duración de tres meses y la participación de 160 adultos con obesidad.

La dieta hipocalórica clásica consiste en 3-4 ingestas repartidas en el día; la dieta cetogénica es muy reducida en hidratos de carbono; y la alimentación con restricción de horario de ingesta se divide en temprana (no desayunar) y tardía (no cenar).

El estudio ha sido llevado a cabo por el equipo del Departamento de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, con el respaldo de la Universidad de Málaga, el Instituto de Salud Carlos III y la colaboración del Centro de Investigación Biomédica en Red (Ciberobn).

Las personas que siguieron la dieta cetogénica, el ayuno en días alternos modificado o la alimentación con restricción de tiempo de ingesta temprana experimentaron una pérdida de peso significativamente mayor que aquellas que siguieron una hipocalórica clásica.

Los grupos que perdieron más peso fueron los participantes asignados a la dieta cetogénica que perdieron una media de 11,9 kilos en tres meses, lo que supone 3,78 kilos más que los del grupo de dieta hipocalórica clásica. El grupo de ayuno en días alternos perdió 3,14 kg más.

No obstante, todas las intervenciones dietéticas demostraron ser eficaces, ya que incluso el grupo que siguió la dieta hipocalórica clásica logró una pérdida media de peso de 8,4 kilogramos. Estos datos abren la puerta a una mayor personalización de las estrategias nutricionales frente a la obesidad, basadas en la evidencia y adaptadas al perfil y las preferencias de cada paciente.

Todas las dietas indujeron una reducción de la masa grasa, pero el ayuno en días alternos modificado y la alimentación con restricción de tiempo de ingesta tardía destacaron como los enfoques que más disminuyeron la grasa corporal.

"Estos hallazgos son extraordinariamente prometedores y nos brindan nuevas herramientas en la lucha contra la obesidad", ha afirmado Tinahones. "Durante décadas, las dietas hipocalóricas con 3-4 ingestas al día han sido la piedra angular de las recomendaciones para la pérdida de peso, y sigue siendo una excelente opción por sus múltiples beneficios para la salud".

Sin embargo, ha continuado, "nuestra investigación demuestra que, en personas con obesidad, ciertas estrategias dietéticas con enfoque cetogénico o de ayuno intermitente pueden favorecer una pérdida de peso más rápida a corto plazo. Esto nos invita a ampliar el abanico de enfoques nutricionales, adaptándolos a las características y necesidades de cada paciente".