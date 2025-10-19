Camilo Murcci, cocinero, alto y claro sobre el pescado bajo en calorías nuevo en Mercadona: "Es el rey del océano"

Las claves nuevo Generado con IA Mercadona ofrece ahora atún de aleta amarilla, un pescado azul de alto valor nutricional y bajo en calorías. El atún de aleta amarilla destaca por su alto contenido en proteínas magras y su riqueza en omega 3, beneficioso para el corazón y el cerebro. Rico en vitaminas B6, B12 y D, el atún de aleta amarilla es esencial para la salud ósea y muscular. Su color rojo intenso, debido a la mioglobina, no solo destaca por su sabor sino también por su alto contenido en hierro hemo, ideal para combatir la anemia.

El atún de aleta amarilla (Thunnus albacares), apodado por cocineros y chefs como Camilo Murcci el "torpedo del mar" y "el rey del océano", es una de las especies más rápidas y potentes de los fondos marinos. Su capacidad para recorrer largas distancias a gran velocidad refleja su impresionante fuerza y explica la calidad excepcional de su carne y su riqueza nutricional.

La cadena de supermercados Mercadona ha incorporado a sus estanterías este apreciado túnido en un formato práctico: rodajas de atún de aleta amarilla listas para cocinar. Más allá de su atractivo gastronómico, este pescado azul destaca por su perfil nutricional de alto rendimiento, ideal para quienes buscan una dieta equilibrada y rica en proteínas.

Lo más destacable de este nuevo producto de Mercadona son sus valores nutricionales. El atún de aleta amarilla es un superalimento reconocido por su extraordinario aporte de proteínas de alta calidad.

Captura de pantalla 2025-10-16 183854

Proteínas magras de alto valor biológico

Cada 100 gramos de este atún aportan solo 91 kilocalorías, lo que lo convierte en un alimento ligero y equilibrado. Además, contiene 20 gramos de proteínas de alta calidad, ideales para el desarrollo y la reparación muscular. Su contenido en grasa es muy bajo —menos de un gramo—, e incluye grasas saludables beneficiosas para el corazón.

En su composición, también destaca la ausencia de hidratos de carbono y su bajo contenido en azúcares, casi nulo. En cuanto a minerales, el producto contiene 1,2 gramos de sal por cada 100 gramos debido a su proceso de marinado.

Como buen pescado azul, es rico en omega 3 (EPA y DHA), grasas esenciales que ayudan a reducir los triglicéridos y el colesterol, además de favorecer la función cerebral y la visión.

El atún de aleta amarilla destaca por su gran riqueza en micronutrientes esenciales. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el atún es una fuente importante de vitaminas B6, niacina y B12, sobresaliendo especialmente por esta última, cuyo contenido supera al de carnes y huevos.

Este pescado azul es también una de las pocas fuentes naturales de vitamina D, un nutriente clave para la absorción del calcio y la salud ósea, tal como señalan diversos estudios de salud pública.

Además, el atún de aleta amarilla es rico en selenio y fósforo, minerales esenciales para el organismo. El selenio actúa como antioxidante natural y, según investigaciones científicas, ayuda a reducir los riesgos derivados de la exposición al mercurio.

Mioglobina: color, sabor y beneficios

El color rojo o morado vivo, similar al del vino tinto, es una de las características más llamativas del atún de aleta amarilla. Este tono no proviene de la grasa, sino de la almacena oxígeno en los músculos y permite al pez mantener su velocidad y resistencia.

Como señala el chef Camilo Murcci, el color intenso y brillante de su carne es la muestra visible de esa alta concentración de mioglobina, responsable tanto de su potencia muscular como de su sabor característico. Esa fisiología de “atleta marino” se refleja en un alimento energético, magro y altamente saludable.

Según la Fundación Española del Corazón, la mioglobina se fija al oxígeno que le transfiere la hemoglobina, intensificando el color rojizo, sobre todo en los músculos de natación rápida. Esta mayor concentración de mioglobina define también el sabor. Así, las zonas más pigmentadas, como la ventresca, ofrecen un gusto más intenso y profundo.

La mioglobina contiene hierro hemo, un tipo de hierro que el organismo absorbe con mayor eficiencia que el hierro de origen vegetal. Este mineral es esencial para combatir la anemia y garantizar un adecuado transporte de oxígeno a los músculos y tejidos.