Los médicos avisan a España: este es el único alimento que baja la hipertensión tanto como el losartán si se toma a diario

Las enfermedades crónicas más prevalentes, como la obesidad, diabetes tipo 2, hipercolesterolemia e hipertensión arterial, comparten habitualmente un mismo origen: un mal estilo de vida basado en el sedentarismo y el consumo de alimentos ultraprocesados.

Comer de forma saludable se convierte en un objetivo concreto y realizable, desde el momento en el que el consumo de determinadas sustancias naturales se relaciona con beneficios concretos. Así lo explica el profesor de medicina cardiovascular Christian Heiss, de la Universidad de Surrey, en un artículo publicado en The Conversation.

El mismo Heiss y sus colegas investigaron si un grupo de compuestos de origen vegetal, los flavan-3-oles, podrían ayudar a reducir la presión arterial y mejorar la función vascular. Estos compuestos, también conocidos como flavonoles o catequinas, pertenecen a la familia de los flavonoides, y son los responsables de dar color a las plantas y protegerlas de la luz solar y las plagas.

A su vez, el consumo de estos compuestos por parte del ser humano habría demostrado reducir la tensión arterial y mejorar la función vascular. Y, de hecho, dicho consumo es fácil y asequible, dado que es posible encontrar flavonoles en alimentos como el cacao, té verde y negro, uvas, manzanas e incluso algunos tipos de bayas; precisamente el toque amargo que poseen estos alimentos se debe a estos antioxidantes.

En un trabajo llevado a cabo en 2022, conocido como ensayo Cosmos, donde se siguió a más de 21.000 personas, se descubrió que el consumo de los flavonoles del cacao, pero no los suplementos multivitamínicos, reduciría las muertes por enfermedad cardiovascular en un 27%.

Heiss y sus colegas se centraron en los efectos de los flavonoles en la tensión arterial y la función endotelial. Analizaron datos de 145 ensayos clínicos controlados y aleatorizados con más de 5.200 participantes, donde se evaluaron diversos alimentos y suplementos ricos en flavonoles, incluyendo el cacao, té, uvas, manzanas y compuestos aislados como la epicatequina.

Midieron sus efectos sobre dos marcadores cardiovasculares clave: la tensión arterial y la dilatación mediada por flujo (DMF), una medida del funcionamiento del revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Los participantes consumieron alrededor de 586 mg de flavonoles al día, el equivalente a dos o tres tazas de té, una o dos porciones de chocolate negro, dos cucharadas de cacao en polvo o un par de manzanas.

Según los resultados de esta revisión, el consumo regular de flavonoles daría lugar a una reducción de la tensión arterial sistólica o 'tensión alta' de 2,8 mmHg, y una reducción de la tensión arterial diastólica o 'tensión baja' de 2 mmHg. Pero los beneficios serían incluso superiores en las personas ya diagnosticadas de hipertensión arterial, con hasta 6-7 mmHg de reducción de tensión sistólica y 4 mmHg de tensión diastólica.

Estos beneficios serían comparables incluso a algunos fármacos recetados para la hipertensión arterial, como el conocido losartán. Por su parte, el consumo de flavonoles también mejoró la función arterial, un beneficio que también fue superior en aquellas personas ya diagnosticadas de hipertensión arterial. Además, los efectos secundarios fueron poco comunes y generalmente leves, como problemas digestivos leves.

Por su parte, algunos estudios han probado el uso de suplementos o compuestos aislados basados en flavonoles, pero generalmente estos muestran efectos menores que los alimentos integrales como el té o el cacao. Esto, a su vez, nos indicaría que existen otros compuestos beneficiosos en estos alimentos que actuarían de manera sinérgica o conjunta a los flavonoles, mejorando su absorción y eficacia.

Por el momento, los investigadores sugieren que sería más seguro y eficaz el consumo de flavonoles a través de alimentos y no a través de suplementos a dosis elevadas, especialmente en aquellas personas que ya toman medicamentos, dado que se desconocen las posibles interacciones. Respecto a las dosis óptimas, por el momento, los estudios coinciden en que 500-600 mg de flavonoles consumidos de forma diaria serían suficientes para obtener beneficios: dos o tres tazas de té verde o negro, una o dos porciones de chocolate negro, dos o tres cucharadas de cacao, serían más que suficientes.