Los expertos alertan en España: estos son los pescados de origen sospechoso que se confunden con los más tradicionales

El 95 % de la carne y el 75 % del pescado a la venta en mercados, carnicerías y pescaderías de barrio carecen de información obligatoria sobre su origen, lo que impide al consumidor priorizar los productos de cercanía, según ha revelado un informe de la organización de consumidores OCU.

El estudio, subvencionado por el Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030, recoge información sobre los precios y la trazabilidad de carne y pescado en 13 cadenas de supermercados, mercados y comercios de barrio de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Bilbao y A Coruña, 400 puntos de venta en total.

Según este análisis, en los mercados tradicionales y en las carnicerías y pescaderías de barrio, donde el producto envasado es la excepción, los incumplimientos sobre la información de trazabilidad son "habituales", ha denunciado la OCU.

"Hasta un 95 % de la carne no presenta información sobre el país de nacimiento, cría, sacrificio o despiece del animal", ha precisado, mientras que en el 75 % del pescado a la venta no se indica información sobre su origen ni el arte de pesca. Además, este incumplimiento afecta tanto a especies locales como a importadas.

La situación es diferente en los supermercados, donde muchos productos se venden ya envasados. Ahí, el análisis de la OCU ha observado un cumplimiento "generalizado" de la normativa sobre la información obligatoria, sobre todo en carne, tanto de ternera, como cerdo y pollo, que "casi siempre" es de origen nacional.

En el pescado también se ofrece la información obligatoria, aunque, según la OCU, se detectan algunas deficiencias de etiquetado relativas al arte de captura y la zona de pesca (los códigos FAO son poco comprensibles). Sobre todo, en el pescado pequeño (bacaladilla, boquerón, sardina, calamar o sepia) y no envasado.

"Mientras que en los supermercados existe una trazabilidad razonablemente garantizada gracias al envasado, los comercios tradicionales de barrio que venden a granel rara vez informan sobre el origen y las condiciones de producción o pesca", ha concluido.

Así, esta falta de información impide al consumidor priorizar productos de cercanía o de explotaciones que garanticen el bienestar animal y, en el caso del pescado, poder priorizar las capturas con artes más sostenibles para el medio marino, como el anzuelo o el palangre, las trampas y las nasas.

Frente a esta situación, la OCU ha pedido a las administraciones autonómicas que aumenten las inspecciones para garantizar el cumplimiento de la normativa de trazabilidad en todos los canales y que impulse acciones de formación a los carniceros y pescaderos de los comercios tradicionales.