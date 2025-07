Scharffenberg, médico de 102 años: "Ser longevo no está en mis genes. Mi madre murió con 60 y pico y mi padre, a los 76"

"Muy pocos hombres llegan a cumplir 100 años, pero ¿cuántos de ellos siguen conduciendo sus coches? ¡Muy pocos, debo estar en un grupo muy pequeño!", dice el médico centenario John Scharffenberg sonriente en una entrevista colgada en YouTube.

Sí, este médico tiene un Toyota Prius rojo que sigue conduciendo porque sus revisiones de la vista y el oído siguen saliendo bien. Y, aunque confiesa que necesita ayuda para bajar escaleras si no hay barandilla, su forma física es envidiable.

Scharffenberg es un médico estadounidense que vive en Loma Linda, California. Esta zona es una de las cinco zonas azules del mundo, es decir, una de las áreas del mundo en la que se concentra una mayor proporción de centenarios.

No sólo conduce todos los días, sino que también imparte clases, charlas y participa en entrevistas en las que divulga consejos sobre salud, sobre todo vinculados con la nutrición. Pero, ¿cómo ha conseguido llegar a su edad?

Llegar a cumplir 100 años es todavía un objetivo sobre el que no sabemos mucho y que, probablemente, implique una combinación de trabajo y también de suerte y factores que, como la genética, no podemos controlar.

Sin embargo, Scharffenberg tiene claro que lo más determinante es el trabajo que todos nosotros podemos hacer por vivir más. Y esto lo dice porque piensa que la longevidad no se encuentra en sus propios genes.

"No, mis padres no vivieron mucho tiempo. Mi madre murió a los sesenta y muchos y mi padre a los 76 años", explica Scharffenberg. Este médico tenía dos hermanos que también han fallecido y han vivido algo más: uno vivió 82 años y otro, 87 años.

"He sobrevivido a mis hermanos 17 y 14 años respectivamente, así que esto no es algo que viniera en mis genes", dice en el vídeo. Entonces, ¿dónde se encuentra la clave de la larga vida del doctor Scharffenberg?"

Este médico es miembro de los adventistas del séptimo día, un grupo cristiano en el que cuidar la salud tiene una importancia destacada. Consideran que el cuerpo es un templo y por tanto se alejan de los malos hábitos.

Deporte a los 50

Incluso se recomienda a sus seguidores que sigan una dieta vegetariana, aunque no es obligatorio. Scharffenberg sí que es un vegetariano convencido y lo ha sido a lo largo de toda su vida, pero este no es el único aspecto tras su longevidad.

"Lo que hice diferente a mis hermanos fue empezar a hacer ejercicio a los 51 años y sabemos que hacerlo en la mediana edad es especialmente importante para evitar el alzhéimer", explica este experto.

Tal y como contaba en otro vídeo, a los 51 años Scharffenberg dejó su trabajo en la universidad para irse a vivir al campo, donde se ejercitó al realizar la construcción de su nueva casa y su nuevo jardín en el que también cultivaba vegetales.

"El ejercicio es especialmente importante entre los 40 y los 70 años. Pero también hago sólo dos comidas al día, y ellos hacían más. Ahora estamos viendo en investigaciones que el ayuno intermitente puede tener beneficios en la longevidad".

En el vídeo también le preguntan sobre si su familia tuvo alguna vez un problema de peso corporal. "No, no lo hubo nunca. Cuando mi madre fue a la universidad era muy delgada. Yo también cuando fui a Harvard. Mi madre me decía 'no puedes hablar de salud estando tan delgado'".