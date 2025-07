Francisco Rosero, endocrino: "Toma agua con limón al comer en España, el ácido cítrico impide la absorción de hidratos"

Resistirse a los carbohidratos no siempre es fácil, pero existen trucos para que nos sienten mejor y nos hagan engordar menos. Uno de los fundamentales es que elijamos hidratos de carbono naturales y priorizar aquellos que sean integrales.

Cuando comemos carbohidratos, cualquiera de ellos, se van degradando hasta convertirse en azúcares simples, que se absorben en el torrente sanguíneo. Y algunos carbohidratos se resisten más que otros a ser degradados.

Los que se transforman antes en carbohidratos simples y se absorben rápidamente son los que se conocen como hidratos de carbono de alto índice glucémico y se relacionan con más enfermedades metabólicas y cardíacas y con la obesidad.

Por esta razón, hay que buscar que los hidratos de carbono de nuestra dieta sean más complejos, como los cereales integrales, las legumbres y las verduras. Todos estos son ricos en fibra y hacen más lento su proceso de absorción.

En cualquier caso, el médico endocrino Francisco Rosero ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que explica que si tienes una condición metabólica pero sigues queriendo tomar carbohidratos puedes realizar tres trucos.

Ahora bien, primero hace una puntualización: "Esto sólo funciona si eliges carbohidratos reales: papa, arroz, yuca, plátano… no ultraprocesados". Es decir, contra los dulces o los aperitivos no se puede hacer mucho más que abstenerse.

"Te doy tres trucos para comer carbohidratos sin preocupaciones. Ya lo sabes, no tienes que dejar los carbohidratos, pero si tienes alguna condición metabólica es bueno que hagas estos tres trucos en el almuerzo", explica Rosero.

A través de estos tres trucos, Rosero asegura que se puede comer carbohidratos y a la vez mantener la salud metabólica sin engordar ni descontrolar el azúcar. Todo ello, explica, con trucos basados en la evidencia científica.

El primero de ellos es tomar agua con limón en el almuerzo para reducir la digestión rápida del almidón. Pero, ¿cómo se consigue? "El agua con limón para bajar el almuerzo ayuda muchísimo porque el ácido cítrico del limón inactiva la amilasa salival".

Rosero explica que cuando se inactiva esa sustancia "el carbohidrato o el almidón no se va a degradar y, si no se degrada, no se va a absorber en su totalidad", sostiene este experto. Un efecto parecido se puede conseguir con el vinagre.

Según Rosero, el vinagre en la ensalada puede inhibir la enzima que descompone los carbohidratos. ¿A qué se debe este efecto? "Junto al limón está el vinagre, que es mi segundo truco. Puede ser vinagre blanco o de manzana".

"Cuando el ácido acético del vinagre entra en contacto con la amilasa, la inactiva. Y, al igual que pasa con el ácido cítrico del limón, va a bloquear la absorción de los carbohidratos. El efecto es clínicamente significativo", explica el experto.

Asegura que estos ácidos pueden llegar a disminuir hasta en un 30% la absorción de los carbohidratos. El último truco es dejar los carbohidratos para el final de la comida: primero tomar la proteína y los vegetales para evitar picos de glucosa.

"Si te comes la proteína primero, lo que vas a hacer es inactivar la amilasa, vas a bloquear la absorción de carbohidratos y vas a disminuir así el pico glucémico y de insulina", resume este experto. Pero ¡ojo! porque estos trucos no son para todos.

"No tienes que rechazar los carbohidratos, tienes que aprender a comerlos de manera inteligente," explica. "Todas estas condiciones aplican a quien tiene sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, diabetes, hígado graso…".