Pablo Zumaquero, nutricionista, alto y claro sobre este atún en lata vendido en España: "Es una estafa"

La industria alimentaria está reinventándose constantemente. Ocurrió, por ejemplo, con los productos sin gluten creados para celíacos. Y ha vuelto a ocurrir en los últimos tiempos con los alimentos enriquecidos con proteínas. Sin embargo, como suele ocurrir con este tipo de reclamos, el marketing suele írsele a las marcas de las manos.

Precisamente esto es lo que ha denunciado el nutricionista Pablo Zumaquero en una publicación en sus redes sociales en la que habla de un nuevo atún en lata alto en proteínas. "Siempre que sale algún reclamo nuevo de venta con cierto sentido, acaba desvariando hasta el absurdo", escribe Zumaquero

"Aquellos primeros yogures proteicos para deportistas que necesitaban incrementar la ingesta proteica eran muy cómodos y estaban bien pensados. Eran ya productos altos en proteína en sí mismos y el proceso de concentrar la misma era sencillo", dice el experto.

Sin embargo, la industria alimentaria vio forma de ganar cuantiosas sumas de dinero explotando este filón. "El reclamo ‘alto en proteína’ daba la sensación a la población de que el alimento era más saludable y podían aumentar el precio a productos normales, y la gente pagaba más por la misma materia prima", denuncia Zumaquero. "Y al final hemos llegado a estas aberraciones".

Por "estas aberraciones" el experto se refiere al atún en lata alto en proteínas que algunas marcas llevan algún tiempo comercializando. "Que los productos altos en proteínas se nos están yendo de las manos ya lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, pero es que lo que he visto hoy con estos dos tipos de atún me parece demencial".

Zumaquero muestra en el video dos tipos de atún de un conocido supermercado en España. Por un lado se encuentra el atún etiquetado como "alto en proteínas", que contiene 26 gramos de este nutriente por cada 100 de producto. Sin embargo, cuando muestra la etiqueta de otra lata de atún normal, al natural, encontramos que contiene 24 gramos por cada 100 de producto. Es decir, sólo dos gramos más de proteínas.

Lo llamativo es que la diferencia de precio entre uno y otro es realmente abismal. "Este [el atún normal de toda la vida] es a seis y pico euros el kilo; y este [el atún alto en proteínas] es casi a 20. Sería pagar tres veces más por dos gramos más de proteínas por cada 100 gramos de producto. En fin, una estafa”, sentencia el nutricionista.

Al margen de estos reclamos marketinianos que se aprovechan de la ignorancia del consumidor, conviene recordar que el atún, pese a ser un producto saludable, conviene consumirlo con moderación.

El motivo no es otro que el contenido en mercurio que acumula en su interior. El pez espada, el tiburón y el atún son tres de los pescados que tienen unos mayores niveles de este metal pesado.

Pero, ¿cuántas latas de atún podemos tomar a la semana? Lo explicaba hace algún tiempo el tecnólogo alimentario Mario Sánchez en una entrevista con este mismo periódico. “En realidad, el consumo máximo para un adulto promedio son 6,74 latas de atún a la semana. Por debajo de eso, no habría que preocuparse por el mercurio”, advertía el experto.

Sin embargo, el hecho de comer semejante cantidad de atún hará que desplacemos otros alimentos más sanos en nuestra dieta como pueden ser las verduras, la carne blanca, o las legumbres, incluyendo menos variedad.

"Lo cierto es que el pescado que suele acumular más mercurio son las especies grandes, y también hay algunos atunes, pero no son los que utilizan en las latas. No quiere decir que no lleven mercurio pero hay cierta exageración. Dicho esto, uno puede comer seis o siete latas a la semana y no pasará de la recomendación", remachaba el experto.