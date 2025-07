Neha, la joven que ha perdido 35 kilos en 7 meses, habla alto y claro: "Dejé de tomar estos diez alimentos para adelgazar"

La historia de Neha es una de tantas 'cenicientas' modernas que podemos encontrar en las redes sociales. La influencer se ha convertido en una celebridad en su India natal relatando cómo logró perder 35 kilos en siete meses. La joven atribuye la rapidez de la pérdida de peso a los cambios de hábitos que decidió emprender: dejó de lado múltiples alimentos ultraprocesados pese a que algunos tuvieran fama de sanos, y optó por una dieta tradicional rica en vegetales, además del ejercicio físico.

Según ha contado a la prensa, Neha llegó a pesar 91 kilos al cumplir los 19 años. Su sobrepeso no se debía únicamente a los malos hábitos alimentarios, sino también a los desajustes hormonales provocados por el síndrome de ovario poliquístico (SOP) que sufría. Este mal, que afecta a casi un millón de mujeres solo en España, lleva al organismo a producir más hormonas masculinas de lo que debería. Esto desencadena múltiples trastornos, desde las alteraciones en la menstruación a la obesidad, con consecuencias también emocionales y psicológicas.

Dado que la obesidad inducida por el síndrome también altera otros parámetros como el control del azúcar en sangre y la resistencia a la insulina, Neha se marcó el objetivo de perder peso mediante una dieta hipocalórica. La joven no solo logró su objetivo de perder 35 kilos antes de que transcurrieran ocho meses, afirma, sino que hoy, a los 21 años, sigue manteniendo su peso en 56 kilos. Los síntomas del SOP que sufre, además, se encuentran en remisión.

"Mi viaje no ha sido fácil, especialmente con los trastornos hormonales, pero no hizo falta más que un punto de arranque y mantener la disciplina", afirma. Para ello, introdujo en su dieta múltiples alimentos de origen vegetal bajos en calorías y ricos en fibra y vitaminas. Su alimentación también fue rica en proteína vegetal: por motivos culturales y religiosos, la India es uno de los países con más vegetarianos del mundo, por lo que a Neha no le faltaron opciones gastronómicas.

Algunos de los ingredientes clave que destaca, sin embargo, forman fácilmente parte de una dieta mediterránea clásica: pepino, tomate, espinaca, o zanahoria. Otras especialidades, como la papaya o la guava, ya se encuentran con facilidad en España. Y las más exóticas a nuestros ojos, como el mooli o el moong dal, pueden sustituirse por alternativas locales como el rábano o las legumbres.

En cuanto a los diez alimentos procesados que eliminó de su dieta, los primeros fueron las barritas de cereales. "El marketing las presenta como sanas, pero a menudo están cargadas de azúcar y de aceites insanos", denuncia, exactamente el mismo problema que denuncian los nutricionistas en España. El segundo fueron los yogures de sabores, "altos en azúcares ocultos con elevado índice glucémico y que promueven la resistencia a la insulina". De nuevo, algo familiar.

El tercero fueron los zumos envasados. "Se les quita la fibra y se cargan de azúcar, lo que les hace peor que los refrescos", recoge en el reproche más habitual a estas bebidas. El cuarto, los 'aperitivos de dieta' que no dejaban de ser carbohidratos refinados ultraprocesados. El quinto fueron las barritas de proteínas, que define como básicamente "bollería procesada con proteína añadida".

El sexto alimento eliminado fue la miel: por muy natural que sea, sigue conteniendo una enorme cantidad de azúcar, "provocando la misma glucemia". El séptimo, por sorprendente que parezca, fue el pan moreno. El motivo, explica, es que el que encontraba a menudo no era realmente pan integral -en España la normativa obliga a declarar qué panes llevan auténticamente harina de este tipo- sino pan de harina refinada y coloreada.

El octavo fueron los batidos o smoothies ya preparados, ya que los que se comercializan envasados presentan el mismo problema de azúcares añadidos y aditivos para el sabor que los demás productos. El noveno fueron todos los productos ultraprocesados 'bajos en grasa', ya que a menudo compensaban la pérdida de palatabilidad introduciendo azúcar.

El último producto, finalmente, fue la soja procesada. Aquí, el motivo es particular: esta legumbre contiene isoflavonas, un compuesto vegetal que simula el efecto de los estrógenos en el organismo. Esto no solo era dañino para Neha por el SOP que padecía, sino que ha llevado a países como Francia a restringir su consumo para menores antes de la pubertad.