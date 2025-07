Rodrigo Arteaga, experto en longevidad, advierte sobre el huevo en España: "La yema es oro puro para..."

Mucho se ha hablado en las últimas décadas sobre los huevos. Este alimento imprescindible en la gastronomía de medio mundo fue perseguido durante mucho tiempo por vincularse su consumo con un aumento del colesterol. Lo cierto es que no son precisamente pocos los estudios que han desmontado esta creencia y apuntan que comer un huevo al día no perjudicaría nada nuestra salud.

Así, no es de extrañar que este alimento se haya convertido en imprescindible para muchos profesionales de la medicina. Es el caso de Rodrigo Arteaga, médico experto en salud integral, metabolismo y longevidad basada en evidencia.

Arteaga ha repasado en un breve video que ha compartido en sus redes sociales cuáles son los cinco principales alimentos que protegen contra el envejecimiento. "Porque envejecer está bien, pero envejecer mal no lo es. Y lo que comes todos los días puede proteger a tu cuerpo del daño, la inflamación y el desgaste que viene con los años", explica el experto.

Pero, ¿cuáles son esos alimentos que evitan que envejezcamos? El médico especialista apunta a algunos grandes conocidos de la gastronomía española. Por ejemplo, en el número uno sitúa a las sardinas. "Pequeñas pero potentes, tienen mucho omega 3, vitamina D y calcio, por lo que son muy buenas para el cerebro, los huesos y reducir la inflamación".

Las sardinas son uno de los mejores (y más baratos) pescados azules que podemos ingerir. Su principal valor radica en la cantidad de grasas insaturadas que contiene, pero también es una importante fuente de proteínas (18 gramos por cada 100), calcio (43 miligramos), sodio (unos 100 miligramos) y potasio (unos 24 miligramos).

En el número dos, Arteaga coloca a los frutos rojos. Es decir, arándanos azules, frambuesas o zarzamoras. Arteaga asegura que se trata de las mejores fuentes de antioxidantes que existen.

“Y hay unos especialmente que los contienen, llamadas antocianinas, que ayudan a proteger a tus neuronas. Esto ayuda a mejorar tu memoria, tu estado de ánimo, y protege tu salud cardiovascular”, añade el experto.

Así, el número tres de su particular lista de alimentos son los huevos enteros, que son fuente de colina, vitamina b12 y proteínas de alta calidad. “Aunque no tienen grandes cantidades de proteína, la calidad de proteína que contiene es lo mejor. Y la colina protege tu memoria y tu función cognitiva. Y la yema es oro puro para tu salud hormonal”, subraya.

Entonces, ¿el huevo no perjudica la salud? Siempre y cuando no se ingieran cantidades desorbitadas, no. Así lo han demostrado desde hace años algunos trabajos de investigación realizados por los científicos. Uno de los más destacado, publicado en la revista European Journal of Nutrition apuntaba que no existe “ninguna asociación clara entre la ingesta de huevos y el aumento o disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular”.

Tras estos, se sitúa el aguacate, una fruta grasa archiconocida y cada vez más de moda para todo tipo de platos, ya sea en las tostadas del desayuno o un bol con cereales. Tal y como explica el experto en longevidad, se trata de una grasa saludable que ayuda a nutrir nuestro cerebro y a la absorción de vitaminas A, D, E y K. “Además de que su contenido en potasio ayuda a mantener tu presión arterial estable”, explica.

Pese a su alto contenido graso, distintos estudios científicos han demostrado que el aguacate no engorda. Un estudio publicado hace algún tiempo por investigadores de la Universidad de Harvard demostró, además, que el consumo de al menos un aguacate a la semana reduce significativamente el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.

Por último, en el quinto puesto de la lista se encuentra la cúrcuma, a la que Arteaga califica como “mucho más que una especia”. Según el profesional médico, la curcumina, que es su compuesto activo, "tiene efectos antiinflamatorios que protegen tus células y ayudan a proteger a tus articulaciones del desgaste".

"Y es que envejecer no se trata solamente de sumar años. Se trata de cómo los vives. Y todo empieza en tu plato", sentencia el experto.