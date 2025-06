William Li, médico de Harvard: "Siempre que cocino garbanzos añado este encurtido para quemar un extra de grasa"

Las legumbres son uno de los alimentos que más hemos olvidado los españoles. Mientras que eran un producto básico en la cocina de nuestros abuelos, nosotros las hemos dejado de lado por otros alimentos menos nutritivos.

No sólo contienen minerales y vitaminas, como el resto de vegetales, sino que destacan entre estos por tener un altísimo contenido de proteínas y de fibra. Y, además, no contienen prácticamente nada de grasas.

Por esta razón, los médicos recomiendan que, si estamos buscando una dieta saludable para nuestro día a día, no nos olvidemos de incluir las legumbres, que aparte de nutritivas son bastante económicas y fáciles de cocinar.

Uno de estos médicos es el cardiólogo William Li, de la Universidad de Harvard, y que ha participado en un vídeo de YouTube en el que hace un recuento de sus legumbres favoritas. Entre ellas, se encuentran los garbanzos.

Sobre estas legumbres, Li destaca que "lo tienen todo para potenciar las defensas del organismo que necesitas para prevenir el cáncer, sanar y vivir más tiempo". Es decir, las legumbres serían un elemento clave para la longevidad.

También destaca el contenido de proteínas y de fibra que tienen las legumbres. Esto las hace especiales por dos motivos. El primero de ellos es que estos dos componentes hacen que nos sintamos saciados después de comerlos.

Es decir, sentimos menos hambre después de comer y esto evita que nos atiborramos con otros alimentos que son menos saludables. Pero, además, las proteínas vegetales de las legumbres son más saludables que las de la carne roja.

Mientras que la carne viene acompañada de grasas saturadas y no aporta fibra, obtener las proteínas de las legumbres es mucho más beneficioso para la salud de nuestro sistema cardiovascular. De esta manera, evitamos enfermedades.

"Hay muchas formas de cocinar los garbanzos y en Oriente Medio lo hacen de un montón de maneras diferentes. Sin embargo, la que más me gusta a mi es con una salsa de curry y acompañados con arroz integral", señala Li.

Aunque algunas fuentes señalan que los garbanzos tienen proteína completa, normalmente debemos acompañar nuestras legumbres de un cereal para obtener todos los aminoácidos esenciales. Legumbres con arroz hacen un tándem perfecto.

"Cuando empiezo a pensar en este plato vegetariano se me hace la boca agua. Es muy fácil de preparar y combina los beneficios de los garbanzos, de la salsa de curry y del arroz integral", explica este experto.

Antiinflamatorios naturales

Li explica que comienza sofriendo en aceite de oliva un ajo y una cebolla, después añade varias especias, como el curry en polvo y el comino. También añade tomates a la salsa y todos estos ingredientes tienen beneficios para la salud.

Sin embargo, a esta salsa le falta un ingrediente que considera fundamental: la guindilla picante. "En mi caso, me gusta poner un poco de guindilla, si quieres un punto de calor en el plato", ha explicado Li.

"La capsaicina, que es el bioactivo natural de las guindillas, da una vuelta a tu metabolismo. Cuando las comes y notas el picor en la lengua es maravilloso porque se activan receptores que se comunican con el cerebro", señala.

Li dice que la capsaicina "pulsa" los receptores de la lengua como si fueran los botones de un ascensor y, de esta manera, se manda una señal al cerebro. "El cerebro libera unos neurotransmisores que bajan por tu cuello".

Estos neurotransmisores "activan la grasa parda y hacen que quemes un extra de la grasa corporal mala. Y cuando reduces la proporción de este tipo de grasa en tu organismo, se reduce también la inflamación", explica.

Pero no sólo eso, Li explica que la capsaicina por sí misma es antiinflamatoria: "Esto siempre me ha sorprendido porque siempre pensamos que el picante provoca inflamación, pero no lo contrario", dice Li.

Las especias, la cebolla, el ajo y, sobre todo, los tomates también son ingredientes con un alto poder antiinflamatorio que Li propone en esta receta. "El tomate tiene licopeno y ayuda a quemar grasa y a reducir la inflamación", apunta.