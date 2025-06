Roger Vilageliu, nutricionista, avisa sobre los garbanzos de bote en España: "La espuma que sale en realidad es..."

Las legumbres en bote son, además de una excelente fuente de nutrientes, uno de los alimentos que no falta en la mayoría de cocinas en España. Un tipo de alimento en conserva repleto de beneficios y clave para controlar el hambre y favorecer la pérdida de peso, gracias a su efecto saciante.

Sin embargo, su consumo sigue envuelto en cierto recelo. Muchas personas las evitan por la creencia de que contienen demasiados aditivos químicos para su conservación. Pero según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), las legumbres cocidas en casa y las de bote tienen un valor nutricional muy similar.

La principal diferencia puede radicar en el contenido de sal que presentan algunas conservas, aunque incluso este aspecto es fácil de corregir con un buen enjuague. Aun así, hay otro detalle que genera rechazo: la espuma que aparece al lavarlas bajo el grifo.

Así lo ha explicado recientemente el nutricionista Roger Vilageliu en uno de sus vídeos. Mientras enjuagaba un bote de garbanzos, muestra cómo se genera esa característica espuma blanca y explica que la razón de su origen no tiene nada que ver con los conservantes, sino con las proteínas presentes en el líquido de conservación.

"Aquí podemos ver claramente la espuma que se forma cuando el líquido que hay en la conserva entra en contacto con el agua del enjuague. Tranquilidad, esa espuma no indica para nada que el producto esté lleno de aditivos químicos", explica el nutricionista.

Vilageliu aclara que "la espuma aparece debido al contenido en proteínas que tiene el jugo que hay en el interior del envase. Y es que, las proteínas tienen capacidad espumante. Cuando se enjuagan o agitan, esas proteínas reaccionan con el agua y forman espuma".

Por eso, insiste: "No es nada tóxico, no es nada preocupante, es la ciencia de los alimentos. Así que no te alarmes: enjuaga bien tus legumbres bajo el grifo, escúrrelas y a cocinarlas. Son una excelente fuente de fibra, proteína vegetal y muchísimos nutrientes", concluye.

¿Las legumbres en bote tienen menos proteína?

Según instituciones como la Fundación Española de la Nutrición (FEN) y como apuntan también estudios científicos internacionales, la cantidad y calidad de proteína de las legumbres en bote es prácticamente equivalente a la de las cocidas en casa.

Las legumbres como las lentejas, los garbanzos o las alubias aportan entre un 21 % y un 25 % de proteína en seco, lo que equivale a unos 8 gramos por cada 100 gramos ya cocidas.

En un caso concreto de los garbanzos en bote, el etiquetado nutricional habitual indica una media de 6,5 a 7,5 gramos de proteína por cada 100 gramos escurridos, una cifra muy próxima a la de los cocidos en casa.

La única diferencia reseñable radica en el contenido de sodio, fácil de corregir gracias precisamente a ese enjuagando previo de las legumbres.

Bote de garbanzos. iStock.

Respecto al líquido de gobierno que acompaña a las conservas, diversos estudios indican que puede diluir ciertos nutrientes, pero no afecta significativamente al contenido proteico, especialmente si se aprovecha en la preparación del plato.

Es por todo esto, por lo que las legumbres en bote siguen siendo una excelente fuente de proteína vegetal y tan nutritiva como la versión cocinada en casa.

Beneficios de los garbanzos

Los garbanzos destacan por su buen perfil nutricional y por ser una fuente excelente de nutrientes esenciales. Entre sus principales beneficios para la salud encontramos:

Aporte de fibra: favorece la salud digestiva, regula el tránsito intestinal y ayuda a controlar los niveles de colesterol.

favorece la salud digestiva, regula el tránsito intestinal y ayuda a controlar los niveles de colesterol. Proteína vegetal: ideales para dietas vegetarianas o veganas, con gran capacidad saciante.

ideales para dietas vegetarianas o veganas, con gran capacidad saciante. Fuente de vitaminas del grupo B: especialmente B9 (ácido fólico), fundamental en etapas como el embarazo.

especialmente B9 (ácido fólico), fundamental en etapas como el embarazo. Minerales clave: ricos en hierro, fósforo, magnesio y zinc, que contribuyen a la salud ósea, inmunitaria y muscular.

ricos en hierro, fósforo, magnesio y zinc, que contribuyen a la salud ósea, inmunitaria y muscular. Índice glucémico moderado: ayudan a controlar los picos de glucosa, siendo adecuados para personas con diabetes.

Numerosos estudios respaldan también su efecto positivo sobre la salud cardiovascular, el control del peso y la prevención de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2.

En cuanto a las recomendaciones nutricionales de organismos como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y la FEN, indican que lo ideal es consumir entre 2 y 4 raciones de legumbres a la semana.

Una ración estándar equivale a unos 60-80 gramos en seco o 150-200 gramos ya cocidos. Esto incluye tanto las versiones preparadas en casa como las conservas.