Ordenan la retirada inmediata de este famoso pan del supermercado en España y piden que no se consuma

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha publicado una alerta sanitaria después de haber localizado un alérgeno no declarado en el envase de un famoso producto del supermercado.

Se trata, en concreto, de una marca de picos de pan en los que han aparecido trazas de soja, que pueden llegar a provocar problemas de salud en personas con una alergia a esta popular legumbre.

La Aesan señala que estos picos de pan son los "piquitos cristal integrales" de la marca Auchan Collection, un producto de marca blanca. Ahora bien, sólo se ha visto afectado uno de los lotes de este producto.

⚠️ Advertencia para personas con alergia a la soja: presencia de trazas de soja en picos integrales procedentes de España (Ref. ES2025/277).

EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE LA POBLACIÓN.

La Aesan recoge en su página web los datos principales por los que podemos reconocer este producto. El lote afectado es el 038, tiene fecha de caducidad el 4 de diciembre de 2025 y su código de barras es el 8423621002888.

El producto se vende en bolsas de plástico con un peso de 130 gramos y podemos encontrarlo en el supermercado expuesto a temperatura ambiente. Se clasifica como un producto de clase D en Nutriscore.

La Aesan destaca que tuvo conocimiento de esta incidencia gracias a las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. Estas fueron quienes encontraron este alérgeno no declarado.

Esas autoridades sanitarias se comunicaron con la Aesan gracias al Sciri, el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. A través de él, las comunidades pueden mandar notificaciones a la Aesan.

Alergias peligrosas

Según la información que expone la Aesan en su página web, el producto ya se había distribuido "en gran parte del territorio nacional" cuando se produjo la alerta. Ahora se sigue de cerca la retirada del producto.

Si bien esta retirada ha comenzado en los puntos de comercialización, la Aesan pide como medida de precaución que las personas que son alérgicas a la soja se abstengan de tomar este producto.

En el caso de tener el producto en casa, estas personas con sensibilidad a la soja no deberían tomarlo. Ahora bien, para las personas que no tienen esta alergia, el producto no comporta ningún riesgo.

Una alergia alimentaria es una reacción adversa del sistema inmune a un determinado alimento cuando la persona sensible a dicho alimento entra en contacto con él. En este caso, con la soja.

Lo más habitual es que para que se desencadene un episodio de alergia el paciente tenga que ingerir el alimento en cuestión. Sin embargo, en los casos más graves la alergia se puede disparar con el tacto o el olfato.

La gravedad de estas alergias radica en los síntomas que pueden llegar a producir. En el peor de los casos, una alergia puede producir un shock anafiláctico a las personas que son más sensibles.

Poco frecuente

Los shocks anafilácticos son reacciones explosivas del sistema inmune, tal y como explica la página web de la Clínica Universidad de Navarra (CUN). Se suele producir poco tiempo después del contacto con el alérgeno.

Ahora bien, aunque las alergias son muy frecuentes en la población, la incidencia de estos shocks anafilácticos sólo representa un 1% de la población. Es decir, se trata de un problema poco frecuente.

Esta peligrosa reacción afecta de manera simultánea a la piel, el sistema cardiovascular, respiratorio y, en ocasiones, el digestivo. Suele comenzar con un intenso picor de cuero cabelludo, palmas de las manos, plantas de los pies y genitales.

Después se suelen producir taquicardias acompañadas de un enrojecimiento intenso generalizado, dificultad respiratoria, diarrea, mareos y pérdida de consciencia. "Si no se interviene suele desembocar en colapso cardiocirculatorio", explica la CUN.

Las leyes obligan a que los productos que contengan alérgenos lo muestren de manera destacada en el etiquetado o en el lugar de venta. Por lo tanto, es importante prestar atención a estas indicaciones.