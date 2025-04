Edo Paz, cardiólogo: "Beber este café típico en España reduce los niveles de colesterol y es bueno para el corazón"

Pocas cosas hay más españolas que ese café de por las mañanas. Y es que mucho se ha escrito sobre cómo tiene que ser un buen desayuno. Sin embargo, a lo que muchas personas no están dispuestas a renunciar es a ese café que les ponga a funcionar. Una práctica que, para la mayoría de expertos, no es del todo negativa.

Sin embargo, el problema llega cuando el día se complica y cuando el número de cafés no para de subir. Uno a media mañana, otro después de comer, el de media tarde... Las cifras no paran de crecer y al final los niveles de consumo de esta bebida se disparan trayendo graves consecuencias para el organismo.

Y es que llegados a este punto, los expertos no terminan de ponerse de acuerdo. Unos indican que el café es poco más que veneno ya que la cafeína provoca efectos en nuestro cuerpo que no son recomendables. No obstante, cada vez han surgido más estudios que indican que un poco de esta bebida no es perjudicial, sino que ayuda a, por ejemplo, nuestro corazón.

Un mensaje que parece una paradoja ya que históricamente se ha relacionado al café con factores de riesgo para este órgano. Y eso, en un país de amplia tradición cafetera como es el nuestro, no es una buena noticia. Porque en España, a pesar de que no se consume en cantidades ingentes, lo que sí es cierto es que se toma en muchos momentos diferentes y que el plan de salir a tomar un café es algo muy recurrente.

La dualidad que existe sobre el consumo de café y su efecto para la salud hace que tengamos a unos expertos alineados en su favor y a otros en su contra. Por ello, conviene arrojar luz sobre este tema para poder tener una determinación clara. Y eso es lo que han hecho algunos expertos como el cardiólogo Edo Paz en la revista Parade.

¿Es bueno tomar café?

Los datos del Fórum del Café indican que en España bebemos una media de 4 kilos de esta bebida por persona al año. La mayor parte de esta ingesta se produce por las mañanas y es que casi nadie es capaz de renunciar a este chute de energía para comenzar el día.

Sin embargo, siempre surge la duda de si es bueno o malo. Y es que ni los expertos tienen un veredicto claro. Para algunos, el café es básico para conservar la salud cardiovascular. No obstante, otros aseguran que eleva la presión arterial y que provoca rigidez en las arterias.

Expertos como el doctor Edo Paz, cardiólogo y vicepresidente senior de Asuntos Médicos de Hello Heart, han hablado en la revista Parade sobre esta cuestión. Y aseguran que el café tiene efectos muy negativos para el organismo. "Se han hecho muchos estudios sobre el café, con resultados mixtos. Sabemos que el café puede elevar la presión arterial y aumentar la rigidez de las arterias, lo cual es negativo para el corazón".

Pero la sorpresa llega cuando estos mismos expertos aseguran que el café, tomado en ciertas dosis y con control, puede llegar a ser bueno para nuestro cuerpo. "Varios estudios refieren que beber café con moderación podría disminuir el riesgo de presión arterial alta, colesterol y otros factores dañinos para la salud del corazón".

Dentro de los cafés más consumidos, hay uno que es especialmente útil y que es muy habitual en España. Se trata del café negro siempre que se tome sin leche y sin ningún aditivo. A pesar de este sorprendente descubrimiento, el cardiólogo Edo Paz apuesta por la calma y recomienda a aquellos que sean amantes del café no exceder su consumo de una taza al día.

En esta misma línea se expresa otro gran experto como el doctor Sam Setareh, director de Cardiología Clínica de Beverly Hills Cardiovascular. "Una o dos tazas de café negro al día pueden mejorar la salud cardiovascular al reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca y promover la función vascular debido a sus propiedades antioxidantes". No obstante, reconoce que hay personas que son más sensibles a sus efectos y que podrían encontrar en el café un enemigo y no un aliado. "Sin embargo, el exceso de cafeína puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, especialmente en personas sensibles".

¿Cuál es el mejor tipo de café?

Parece que tomar café con moderación empieza a estar cada vez más aconsejado por los expertos. Sin embargo, falta por saber cuál es el mejor café que podemos tomar. La primera clave es evitar aquellos que incorporan azúcar: "Los macchiatos de caramelo o los frappuccinos mezclados hacen más daño que bien cuando se trata de la salud del corazón".

"Estas bebidas a menudo contienen cientos de calorías, grandes cantidades de azúcar y grasas no saludables, lo que puede anular cualquier beneficio potencial del café puro para la salud". Para Edo Paz hay otro tipo de café que entraría en esta lista negra: "Los cafés aromatizados con mucho almíbar entrarían en esta categoría y, por lo general, no son saludables para el sistema cardiovascular. Cuidado, porque los productos de café listos para beber que venden también pueden tener un alto contenido de azúcar".

Muchas personas creen que tomar una cucharada de azúcar con el café es algo que se pueden permitir. Sin embargo, el doctor Paz desvela los efectos reales de esta conducta tan habitual en España: "El azúcar añadido tiene un valor nutricional bajo. Demasiado azúcar puede dañar el sistema circulatorio, provocar la acumulación de placa dentro de las arterias y aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca".

"También puede provocar otros factores de riesgo de enfermedades cardíacas como diabetes o presión arterial alta. La combinación de azúcar y cafeína multiplica el daño, puesto que puede crear una respuesta al estrés, aumentando la presión arterial y el ritmo cardíaco. Con el tiempo, estos factores contribuyen a la inflamación, la formación de placa y un riesgo elevado de enfermedad cardíaca".

Por último, cierran sus recomendaciones asegurando que lo mejor es sustituir el azúcar por canela, que el café sea siempre negro o expreso y que si queremos leche esta sea vegetal y sin azúcar.