Manuel Viso, médico: "Tener el colesterol total alto, en 230, no lo dice todo. De hecho, dice muy poco"

La cifra que obtenemos en colesterol es uno de los aspectos que más nos obsesiona a la hora de hacernos un análisis de sangre. Hemos convertido este número en un indicador de nuestra salud general y muchas veces nos sorprendemos cuando nuestro médico no le da tanta importancia como lo hacemos nosotros. Y es que en el riesgo cardiovascular hay que tener en cuenta muchos otros factores, como nuestros hábitos de vida saludable.

Es posible que en tus últimos análisis hayas visto que ya no hay una sola cifra de colesterol, sino tres. El colesterol total, pero también uno que llamamos el colesterol HDL y otro, el LDL. El primero es la lipoproteína de alta densidad y que comúnmente lo conocemos como el colesterol bueno y el segundo es la lipoproteína de baja densidad, que solemos llamar colesterol malo. El colesterol total es la suma de ambos.

Por esta razón, no siempre interpretamos correctamente nuestros análisis. Sobre esto ha hablado el médico Manuel Viso en uno de sus últimos vídeos para sus redes sociales: "Seguramente alguna vez te han dicho '¡uy, tienes el colesterol en 230, cuidado!'. Y tú entras en pánico", dice el especialista en Urgencias y Hematología. A pesar de ser una cifra superior al temido 200, esto no tiene por qué ser señal de mala salud.

"¿Seguro que tienes el colesterol alto o sólo te han dado el colesterol total? Porque tener el colesterol alto en total no lo dice todo. A veces dice poco, es como ver la nota media sin ver si has suspendido o aprobado todas las asignaturas", ejemplifica. "Lo importante es saber qué tipo de colesterol está alto o bajo, porque, si con un colesterol total alto, tienes un HDL alto y un LDL bajo, no hay problema y no hay que tratarlo".

Pero no sólo eso, sino que Viso también asegura que "sería contraproducente" tratar esas cifras de colesterol, porque "tu riesgo cardiovascular sería bajo". Explica, después, que existe un valor en nuestros análisis que puede ser más interesante: "Sin embargo, no es esto de lo que te quiero hablar. Te quiero hablar de dos marcadores que indican mucho más el riesgo cardiovascular y que tu médico te los debería hacer".

Esos dos valores son la apolipoproteína A1 (Apo A1) y la apolipoproteína B (Apo B). "La Apo A1 es la proteína del colesterol bueno, la que ayuda a eliminar el colesterol sobrante. Si la tienes alta, es una magnífica señal. Indica protección del riesgo cardiovascular y un buen manejo de las grasas. Sus valores normales son entre 100 y 200, aunque pueden variar según el laboratorio", explica este médico.

Por su parte, "la Apo B es la proteína que lleva el colesterol malo, el LDL, cada partícula mala de colesterol lleva una Apo B. Si tienes muchas Apo B significa que tienes mucho colesterol que se va a pegar a las arterias y que potencialmente las va ocluir", señala Viso. ¿Y cuáles son los valores recomendados para este marcador que podemos observar en nuestro análisis? "Para que no suponga un riesgo, la Apo B debe estar por debajo de 90".

Eso sí, Viso especifica que "en pacientes que ya tienen un riesgo cardiovascular alto se recomienda que estén por debajo de 80, o incluso por debajo de 65". Después de saber estos dos datos, a través de ellos se puede calcular otro marcador que puede ser muy útil para predecir los peores eventos cardiovasculares y, de esta manera, prevenirlos. Se obtiene al dividir el Apo B entre el Apo 1.

"Lo mejor viene ahora: el cociente Apo B-Apo A1. Es el mejor predictor del riesgo de infarto y de ictus: por debajo de 0,55 indica que el riesgo es prácticamente nulo y por encima de 0,85, el riesgo es muy alto", destaca el experto. La Apo A1 recoge el colesterol que sobra y lo lleva al hígado para eliminarlo, por lo que buscar un alto número de esta sustancia puede ser un nuevo objetivo de salud.