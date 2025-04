El cardiólogo Aurelio Rojas advierte a España: "Tomar dos kiwis antes de dormir mejora la cantidad y la calidad del sueño"

En los últimos años, los niveles de estrés entre la población española se han incrementado notablemente. De hecho, España se sitúa entre los países con mayor proporción de personas que afirman sentirse bastante estresadas en su día a día, según datos recogidos por estudios internacionales sobre salud mental. Este elevado nivel de tensión afecta de forma directa al descanso nocturno, considerado uno de los pilares fundamentales del bienestar físico y emocional.

Ante esta realidad, cada vez cobra más sentido buscar soluciones naturales que contribuyan a mejorar la calidad del sueño. Entre ellas, destaca el kiwi, una fruta sobre la que diversos estudios científicos han señalado sus beneficios para favorecer un sueño más reparador, tal como explica el cardiólogo Aurelio Rojas a través de su cuenta de Instagram. “Consumir dos kiwis una hora antes de dormir no solo ayuda a conciliar el sueño más fácilmente, sino que también mejora su calidad gracias a su contenido en antioxidantes y serotonina natural”.

Efectivamente, el kiwi es una fruta especialmente rica en vitamina C, carotenoides y fibra. Posee propiedades protectoras del sistema cardiovascular, efectos antiinflamatorios y beneficios que van más allá del sueño: también se ha observado su papel en la reparación del ADN y en la mejora de la longevidad celular. Todo ello convierte al kiwi en un aliado sencillo, accesible y saludable para quienes buscan dormir mejor sin recurrir a fármacos.

El respaldo científico a estas afirmaciones no es menor. Por citar solo un ejemplo, el estudio publicado en la revista Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition evidenció que consumir dos kiwis antes de dormir mejora tanto el tiempo que se tarda en conciliar el sueño como su calidad general. Los participantes no solo se dormían más rápido, sino que también permanecían dormidos durante más tiempo y con menos interrupciones.

Una bomba de beneficios

Más allá de sus efectos sobre el sueño, Rojas señala que el kiwi destaca por ser una de las frutas más completas desde el punto de vista nutricional. Entre sus beneficios mejor documentados se encuentra la mejora del tránsito intestinal, gracias a su alto contenido en fibra -tanto soluble como insoluble- y a la presencia de actinidina, una enzima exclusiva que facilita la digestión de las proteínas y ayuda a combatir el estreñimiento de forma natural.

También es un gran aliado del sistema inmunológico. Su aporte de vitamina C duplica al de la naranja, y su riqueza en antioxidantes como la vitamina E y los polifenoles lo convierten en un escudo frente al estrés oxidativo y los resfriados comunes. Estas propiedades resultan especialmente relevantes en épocas de mayor vulnerabilidad inmunitaria, como el invierno o situaciones de estrés prolongado.

Desde el punto de vista cardiovascular, su consumo regular se ha relacionado con una mejor regulación de la presión arterial -por su contenido en potasio- y con una menor agregación de las plaquetas, lo que contribuye a reducir el riesgo de trombosis. Además, favorece la salud del sistema nervioso y puede ser especialmente beneficioso durante el embarazo, ya que es rico en ácido fólico, un nutriente esencial en etapas de desarrollo fetal y en la síntesis de neurotransmisores.

Por si fuera poco, el kiwi es bajo en calorías y muy saciante, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan controlar el peso sin renunciar a una alimentación equilibrada. En resumen, estamos ante una fruta con un perfil nutricional extraordinario, cuyos beneficios van mucho más allá del sueño y que puede incorporarse fácilmente a la dieta diaria para mejorar la salud en múltiples frentes.