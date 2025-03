Garattini, el oncólogo de 96 años que no toma antibióticos: "Tomar aceite de oliva en ayunas es una moda"

El secreto para conseguir cumplir 100 años sigue sin ser revelado y quienes andan detrás de él buscan en el Mediterráneo. La dieta de los países que, como España, rodean este mar ha demostrado ser efectiva para reducir el riesgo de padecer las enfermedades que más matan en el mundo: las cardiovasculares y los cánceres. Por esta razón, la fama de la dieta mediterránea se ha extendido y cada vez se animan más personas a practicarla.

Precisamente de otro país mediterráneo es el oncólogo Silvio Garattini, que ha cumplido 96 años y afirma no tomar ningún medicamento gracias a sus hábitos saludables y lleva 40 años sin ingerir un antibiótico. Así, el único fármaco que toma es un anticoagulante por una leve fibrilación auricular. Este italiano es fundador del Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri y concede con frecuencia entrevistas a medios con los que comparte cuáles son las rutinas que le han permitido llegar con una salud envidiable a tan avanzada edad.

Garattini todavía camina cinco kilómetros cada día a buen ritmo y explica que deberíamos realizar entre 150 y 300 minutos de ejercicio todas las semanas. En lo que respecta a la alimentación, el experto explica que debe ser variada, pero sobre todo moderada. Señala que comer poco es un factor de longevidad y que quienes reducen los alimentos ingeridos en un 30%, viven hasta un 20% más.

Al final, este oncólogo e investigador insiste en que mantengamos los hábitos de vida saludable que todos conocemos: actividad física regular, dieta saludable y moderada, respetar las horas de sueño necesarias y cuidar nuestra vida social. Estos hábitos bien conocidos no son sólo buenos para nuestra salud porque previenen enfermedades y aumentan nuestras probabilidades de llegar a una edad avanzada.

Mantener la buena salud, dice Garattini, también es bueno para la sostenibilidad del sistema público de salud y del medio ambiente. En este sentido, la versión italiana de la revista Vanity Fair le preguntó por un remedio de moda en la actualidad y muy vinculado a la dieta mediterránea. Tal y como explican en el artículo, beber una cucharada de aceite de oliva virgen extra por la mañana en ayunas se ha convertido en tendencia.

La última moda

Si bien este aceite es muy saludable y es uno de los productos estrella del Mediterráneo, el oncólogo explica que no debemos esperar grandes resultados de esta nueva práctica. "El aceite de oliva es rico en ácido oleico y polifenoles que tienen una acción antiinflamatoria. Su composición nutricional lo convierte en un alimento imprescindible en la dieta ya que disminuye el riesgo de muchas enfermedades que tienen como base la inflamación", concede Garattini.

Uno de sus grandes beneficios, explica el oncólogo, es cuando sustituye en la dieta diaria a grasas menos saludables, como la mantequilla. "Pero tomarlo en ayunas no es ni bueno ni malo, es una moda que actualmente no tiene evidencia científica. Cuando haya estudios, se puede hablar del tema. Personalmente, uso el aceite de oliva crudo para las ensaladas, no es necesario tomarlo de otra manera", asegura el experto.

Si lo que queremos es que el aceite de oliva que consumimos tenga mejores efectos en nuestra salud, el experto sostiene que es más importante la calidad que las condiciones en las que se tome. "Para estar seguros de tomar un aceite rico en polifenoles, es la calidad del aceite la que puede marcar la diferencia", resume el experto. Es decir, intentar que sea virgen extra y consumirlo como más nos guste.

El aceite de oliva virgen extra es muy rico en ácidos grasos monoinsaturados y, en especial, en ácido oleico. Sus mayores beneficios se han observado en la salud cardiovascular: es capaz de reducir los niveles de colesterol LDL, el que conocemos como malo, y aumentar los de HDL, el bueno. Esta característica, junto a la desinflamación a la que se refiere Garattini, lo hacen especialmente interesante para prevenir las enfermedades del corazón.