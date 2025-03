Pablo Ojeda, nutricionista: "Las aceitunas no engordan, ayudan a tu digestión, pero no todas en España sirven"

Comer entre horas puede ser saludable y ayudar a adelgazar, pero siempre hemos pensado lo contrario. Todo depende del aperitivo que elijas tomar y, por supuesto, de la cantidad. De hecho, en España somos profesionales del picoteo saludable: muchos de los alimentos que mejor considerados están para estos momentos del día son típicos de la gastronomía de nuestro país. Entre ellos, destacan las aceitunas, que también conocemos como olivas.

Al igual que el aceite que proviene de ellas, las aceitunas pueden resultar muy calóricas debido a que están repletas de grasas. Pero esto no debe alertarnos porque esas grasas son saludables para el sistema circulatorio y los expertos recomiendan que formen parte de nuestra dieta diaria. Eso sí, para que las aceitunas resulten saludables, no deberíamos pasarnos de un máximo de diez aceitunas al día, que es la ración diaria recomendada.

Sin embargo, picar aceitunas no sólo puede ayudarnos a controlar nuestra sensación de hambre a la vez que mejora nuestra salud cardiovascular, sino que algunas de ellas esconden un beneficio inesperado. "Para los que piensan que las aceitunas engordan, tengo una buena noticia. No sólo no engordan, sino que pueden ayudar a tu digestión", explica el nutricionista Pablo Ojeda en un vídeo para sus redes sociales.

Ahora bien, este experto advierte que no todas las aceitunas que encontramos en el supermercado tienen esta capacidad. "Pero ¡ojo! no todas sirven para eso. Las aceitunas de toda la vida, las que se fermentan en salmuera, tienen probióticos buenísimos para la microbiota", señala Ojeda. "Pero muchas de las que se venden por ahí están pasteurizadas, que no es malo, pero eso mata a todos los bichitos buenos". Vamos, al igual que sucede con las bacterias del yogur.

No sólo la microbiota está formada por bacterias, aunque sí la mayoría. También cuenta con otros organismos como virus u hongos y, además de favorecer la digestión, se ha vinculado con la prevención de enfermedades. Funciona como una barrera que evita la entrada de infecciones en el cuerpo, pero también se ha observado en estudios que es capaz de reducir la inflamación del cuerpo e, incluso, proteger frente a enfermedades neurológicas.

Los alimentos probióticos, en este sentido, son capaces de reforzar esta comunidad de microorganismos beneficiosos. Sin embargo, también es importante que la microbiota se nutra y para ello es fundamental que nuestra dieta sea rica en fibra. De hecho, los alimentos que son ricos en fibra son también conocidos como prebióticos. Por el contrario, el alcohol y los alimentos ultraprocesados son sustancias letales para la microbiota.

Las aceitunas que sugiere tomar Pablo Ojeda, por tanto, cuentan con probióticos, pero también con prebióticos. ¿Cómo podemos dar con ellas en el mercado? El nutricionista comparte en su vídeo tres sencillos trucos para identificarlas rápidamente. "Uno, que en la etiqueta diga 'fermentación en salmuera'. Dos, que no tenga conservantes súper raros, ni acidificantes. Y tres, si vienen en un tarro refrigerado y con el líquido algo turbio, buena señal. Ahí hay vida".

Beneficios conocidos

Si bien los poderes probióticos de estas aceitunas pueden ser interesantes, debemos recordar que las aceitunas en sí mismas son alimentos saludables. "Si las comes por gusto como yo, pues te vale cualquiera. Pero si las quieres con ese extra de probióticos como yo también, pues ve a las fermentadas sin pasteurizar. Tu barriga lo va a agradecer", explica para terminar Pablo Ojeda.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) explica en este informe que hasta el 70% de las grasas que contienen las aceitunas está formado por ácido oleico. Esta es una sustancia con reconocidos beneficios para la salud cardiovascular: "colabora en la reducción de los triglicéridos plasmáticos, la fracción LDL-colesterol ('malo') y el colesterol total, aumentando la fracción HDL-colesterol ('bueno')".

Este organismo destaca también el contenido de las aceitunas en fibra y su aporte en vitaminas. En concreto, las aceitunas aportan vitaminas del grupo B, como la riboflavina y la niacina, y también vitamina E. "Tanto la vitamina E como el ácido oleico evitan la oxidación de las lipoproteínas (transportadoras del colesterol en la sangre) y de otras sustancias vinculadas con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer", resume el MAPA.