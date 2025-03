El nutricionista Pablo Ojeda advierte a España: "No todas las calorías son iguales. Cuatro galletas María son 200 calorías"

Aunque sí se ha demostrado que, a menor consumo calórico, mayor ganancia de peso, este concepto es demasiado básico y abstracto teniendo en cuenta el tipo de alimentación que llevamos hoy en día. De hecho, se sabe que incluso alimentos muy densos calóricamente pueden ser más beneficiosos que otros bajos en calorías. Sin embargo, el tipo de alimento del cual provienen importa, y mucho.

Recientemente, el conocido nutricionista Pablo Ojeda ha sido entrevistado en Las Mañanas de KISS acerca de este arcaico concepto, y ha dejado claro por qué las calorías no son lo importante, y que todas las calorías son iguales. El patrón alimentario importa, más allá del contaje de calorías.

Todas las calorías no son iguales

De hecho, Ojeda ya inicia el programa avisando de que "no debemos tener miedo a las calorías", dado que no hay calorías iguales. No es igual consumir calorías a través de galletas María ultraprocesadas, que el mismo nivel calórico mediante el consumo de un plátano, como nos explica el propio nutricionista:

"Ejemplo práctico: 3-4 galletas María vienen a ser 200 calorías. ¿Qué sucede? Que cuando yo me tomo esa galleta, automáticamente en la boca desaparece, y has ingerido, sin que tu cuerpo tenga que trabajar absolutamente nada, 200 calorías. Sin embargo, si yo me como un plátano, el plátano lo tiene usted que masticar, lo tiene que tragar, lo tiene que metabolizar, lo tiene que digerir. Y todas esas funciones vitales necesitan gasto energético que van a coger esas calorías".

Así pues, como nos insiste el conocido divulgador, no todas las calorías serían iguales. Como él mismo explica, "hay calorías con las que tu cuerpo se siente más cómodo y las va a usar mejor", haciendo alusión a aquellas calorías que provienen de alimentos naturales o "comida real".

En la otra cara de la moneda, Ojeda recuerda que existen cinco ejemplos de alimentos muy calóricos, que hay que tener cierto cuidado con las cantidades, pero que han demostrado poseer multitud de beneficios, por lo que no hay que tener a su consumo moderado: el aguacate, el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, los pescados grasos o las semillas.

Todos estos alimentos comparten características similares: son alimentos ricos en grasa, y densamente calóricos. Sin embargo, si se consumen adecuadamente, aportarán beneficios para la salud. De hecho, debemos recordar que la grasa es necesaria para la vida, y cesar o cortar en exceso su consumo puede ser perjudicial. Aún así, como insiste Ojeda, estos alimentos deben consumirse con la moderación adecuada, dado que "más no es mejor", ni en los alimentos más calóricos pero beneficiosos, ni en los menos calóricos. Se debe mantener un equilibrio adecuado, tanto en la cantidad de grasas saludables, como en el caso de proteínas o carbohidratos, sin olvidar los necesarios micronutrientes como vitaminas o minerales.

El problema de la conocida como Dieta Occidental no es solo su exceso de calorías de fácil consumo y digestión, como es el caso de ultraprocesados como las galletas, sino también el exceso de carbohidratos y grasas de mala calidad, y también de micronutrientes excesivos y de orígenes poco adecuados. No es lo mismo consumir grasas saludables, como los mencionados frutos secos y semillas, que consumir grasas saturadas o grasas trans a partir de bollería y productos ultraprocesados. Por su parte, no será lo mismo, ni se metabolizarán igual, los carbohidratos integrales como el arroz integral que el arroz blanco o la pasta blanca, dado que contener todas las partes del grano no solo implica mayor calidad y densidad nutricional, sino también un mayor esfuerzo por parte del organismo para digerir y metabolizar estos alimentos, con todos los beneficios que esto implica.