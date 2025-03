El doctor Manuel Viso avisa sobre la chía a España: "El mucílago reduce los picos de glucosa y el colesterol malo"

Los españoles comemos a día de hoy un montón de alimentos de los que nuestros abuelos no habían oído hablar nunca. La mayoría de ellos se presentaron como superalimentos, aunque a los expertos este concepto no les convence. Y esto se debe a que, aunque tengan un buen perfil de nutrientes, no podemos pensar que mejorarán por sí solos nuestra alimentación. La dieta debe ser saludable en su conjunto, no depender de un sólo elemento.

Ahora bien, muchos de estos alimentos sí que pueden ser interesantes si nuestra dieta en conjunto es saludable. Uno de los más populares son las semillas de chía, o Salvia hispanica, que es rica en fibra, antioxidantes, ácidos grasos omega-3 y en proteínas, tal y como ha explicado el médico Manuel Viso, especialista en Hematología y Urgencias, en un vídeo para su perfil en la red social Instagram.

"¿Sabías que la chía es una maravillosa fuente de fibra y excelente para nuestra salud?", pregunta el médico en el vídeo. "¿Pero sabías que hay una forma de prepararla que mejora sus beneficios?". En concreto, el médico se refiere a hacer que la chía libere su contenido de mucílago, una sustancia viscosa que se genera cuando las semillas entran en contacto con el agua. Este sustancia no es otra cosa que un tipo de fibra.

"El mucílago es un tipo de fibra soluble que actúa como un gel, ayudando a mejorar la digestión y ofreciendo múltiples beneficios para la salud", explica este médico en la descripción que acompaña al vídeo en el que hace referencia a los beneficios de la chía. "Cuando las semillas de chía se remojan en agua, absorben líquido y aumentan hasta 10-12 veces su peso, formando una textura gelatinosa".

"El mucílago de la chía consigue controlar el apetito, reducir los picos de glucosa, controlar el colesterol malo y regular el tránsito intestinal, por lo tanto, reduce el estreñimiento", describe Manuel Viso. Además, en la descripción de esta publicación también ha recopilado otros beneficios como mejorar la digestión, ayudar a perder peso, mejorar la hidratación debido a que retiene el agua y la salud del corazón.

Pero, ¿cómo podemos extraer ese mucílago de las semillas de chía? "Para preparar el gel de mucílago, simplemente mezcla una cucharada de chía en 100 mililitros de agua, mejor que sea agua tibia, máximo a 40 grados", explica el experto. "El agua fría enlentece el proceso y el caliente destruye varios de los componentes de la chía. Después remueve bien la mezcla con cierta intensidad y repítelo a los 10 minutos".

Después, el médico explica que debemos dejar la mezcla en reposo durante, por lo menos, 30 minutos, aunque lo mejor es que esté en remojo durante dos horas. "Si lo dejas ocho horas en la nevera obtienes el máximo de mucílago y puedes guardarlo en la nevera hasta cuatro días en un frasco hermético", asegura el especialista. Pero, una vez que tenemos este gel de mucílago en nuestra nevera, ¿qué podemos hacer con él?

"El gel de mucílago puedes añadirlo a los batidos o al yogur o utilizarlo como sustituto del huevo en recetas veganas", explica Viso. En la descripción del vídeo explica que tiene una buena capacidad para espesar y puede ser muy interesante para elaborar tanto smoothies, como salsas o postres de una manera completamente natural. Gracias al mucílago podemos espesar sin recurrir a alimentos como la harina que pueden aumentar el índice glucémico.

Por último, el experto advierte: "Es importante no consumir chía en seco en grandes cantidades, ya que puede expandirse en el estómago y causar molestias digestivas. Siempre es mejor hidratarla antes o beber suficiente agua". De esta manera, podremos obtener sus grandes beneficios para la salud de una manera segura.