Teresa Uriol, nutricionista, alerta a España sobre el pan y las dietas: "Prohibir es desear y obligar es odiar"

Desde hace muchos años la dieta del bocadillo ha adquirido una gran popularidad, siendo usada por muchas personas que tratan de ponerla en práctica para conseguir adelgazar. Sobre ella, la nutricionista Terica Uriol ha querido recalcar que no es una dieta milagro de esas que aseguran pérdida de peso al instante que se recupera una vez concluida.

Esta dieta consiste en aprender a comer de todo y reducir al máximo la cantidad de grasas de nuestra alimentación. La experta recalca que la base principal de una alimentación saludable son los hidratos de carbono, como la pasta, el arroz, el pan y las patatas, y en España la cultura gastronómica lleva a que el hidrato de carbono que más se come es el pan.

En la dieta del bocadillo se busca un equilibrio de nutrientes sin renunciar a los hidratos de carbono, pero reduciendo la ingesta de grasa. Terica Uriol asegura que es capaz de reducir la grasa de la alimentación para que el cuerpo queme la grasa corporal acumulada.

En un principio, la nutricionista opta por eliminar todo tipo de grasas, puesto que todas se acumulan por igual en el tejido adiposo, pero una vez que se han adelgazado los kilos que cada persona necesite, se vuelven a introducir las grasas en la dieta, pero en este caso grasas saludables como las que se pueden obtener del aceite de oliva o el aguacate.

Adelgazar comiendo pan

Lo primero que te quitan en cualquier dieta de adelgazamiento es el pan, pero la nutricionista prefiere no restringir ningún tipo de alimento. En su caso, Terica Uriol recalca que, para ella, "prohibir es desear y obligar es odiar", si bien, aunque permita comer bocadillos, deja claro que no se puede rellenar de cualquier cosa.

De esta manera, se debe olvidar de usar nocilla o bacon, pero en su lugar sí que se pueden usar otras alternativas que sean sanas y deliciosas, como rodajas de tomate y jamón serrano; pimientos asados y atún; pollo a la plancha con queso light o lechuga con cebolla, tomate y sardinas de lata, entre otras. Las posibilidades son numerosas y suponen que no hay razón para prescindir por completo de los bocadillos.

Asimismo, la cantidad de pan que se puede ingerir con la dieta del bocadillo depende de distintos factores, como son la edad de la persona, el sexo, la actividad física, si ha tenido o no hijos, por lo que hay que valorar la vida de cada uno. Se trata, por lo tanto, de una dieta totalmente personalizada.

En su plan de alimentación no hay que restringir los hidratos de carbono, y asegura que el 90% de sus pacientes comen el pan permitido por la noche, ya que es el momento del día en el que se prefiere para picar, porque en ese momento, este hidrato de carbono "te calma la ansiedad".

En lo que respecta a la elección del pan, la nutricionista recalca que se puede comer el pan que no lleva grasa, que es aquel que solo lleva agua, levadura, harina y sal, porque en el pan de centeno, pipas o multicereal, entre otros, les meten mucho más grasa para que aguante blando durante más tiempos.

No obstante, Uriol también destaca que el hecho de que un pan sea saludable no quiere decir que no engorde, por lo que no es aconsejable en esta dieta, y para saber el pan que se necesita solo hay que fijarse en la cantidad de grasa que lleva. Para ello da la clave: no debe superar los 2 gramos de grasa por cada 100 gramos de producto.

La alimentación equilibrada, clave para adelgazar

Esta es una dieta para adelgazar, pero esto no quiere decir que sea restrictiva, ni que le falten nutrientes ni que no se pueda seguir a largo plazo. La clave es mantenerse en el peso adecuado porque esto es bueno para la salud, y para lograrlo Terica Uriol recomienda leer las etiquetas de los alimentos para saber qué nutrientes tienen.

De esta forma se pueden mezclar entre ellos para encontrar la combinación perfecta, además de para saber la cantidad de grasa que tiene cada producto. En realidad, se trata de un aprendizaje al mismo tiempo que adelgazas para luego mantenerse en un peso ideal sin ausencia de ningún nutriente necesario.

Se trata, en todo caso, de un plan de alimentación que se puede llevar a largo plazo, para lo que es imprescindible que se adapte al ritmo de vida de cada persona, ya sea de comer mucho fuera de casa, al que prefiere cocinar en casa, etcétera. Así se consiguen adquirir hábitos que ayuden a evitar que se vuelvan a recuperar los kilos perdidos.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la nutricionista insiste en recalcar que la dieta del bocadillo ayuda a comer para no volver a engordar, además de adaptarse a las necesidades nutricionales de cada persona para que no le falte de nada, además de para conseguir establecer una rutina que le haga sentir bien.

Todo pasa, por tanto, por adquirir hábitos saludables que te puedan ayudar a encontrarte en perfecto estado durante toda tu vida. La alimentación es muy importante y por este motivo se debe prestar mucha atención a la dieta diaria, buscando que exista un equilibrio en los alimentos ingeridos para poder tener el aporte de todos los nutrientes necesarios para disfrutar del mayor bienestar.