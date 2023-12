Este es el mejor turrón del 'súper' en España según la doctora Rosa Albaladejo

Un consumo elevado de azúcares en la época de Navidad puede llevarnos a desarrollar importantes enfermedades, advierte Rosa María Albaladejo Perales, docente del Máster Universitario Nutrición y Salud de VIU, y secretaria de la junta de gobierno del Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña. Entrevistada por Europa Press, la experta reconoce que "es complicado" calificar a los dulces navideños como "sanos", pero existen diferencias importantes a tener en cuenta.

Su recomendación en este sentido es optar siempre por los productos de máxima calidad, que serían aquellos más acordes con la receta "casera" y con menos aditivos industriales. En este caso, lo ideal sería "un turrón de almendra de tipo de Jijona", sin "muchas elaboraciones ni aditivos añadidos" según explica. Además, avisa de que "los turrones destinados a los niños llevan muchos azúcares añadidos. Son una bomba de relojería. Hay que dar la mayor calidad posible", zanja.

Los polvorones, por otra parte, parecen "inocuos" por su tamaño, pero contienen "muchas grasas añadidas y habitualmente no saludables. Más concretamente, precisa Albaladejo, "mucha manteca de cerdo". También los barquillos o neulas catalanes que, pese a su aspecto ligero, "son unos dulces con muchísima cantidad de azúcar". "Es mejor menos cantidad de buena calidad, que llenar una mesa de productos cuyo consumo nos está perjudicando", sostiene.

Como contrapunto, señala dulces como los mantecados, los almendrados o las toñas que estén elaborados con ingredientes como la miel, harinas de frutos secos, almendras, y aceite de oliva. "Llevan mucha cantidad de grasa y tienen un gran aporte energético, pero su calidad aumenta. Los de mejor calidad, aunque cuesten más dinero, deben ser nuestra opción si queremos consumirlos en Navidad".

Según Albaladejo, la mayor parte de los dulces navideños tienen una cantidad de azúcares muy por encima de las recomendaciones, y con un añadido en cuestión de grasas insanas. "Los turrones de calidad sí van con grasas más saludables de frutos secos, pero la cantidad que hay en proporción es muy elevada", mantiene. Y si un consumo ocasional no es problemático, en Navidad"venimos de excesos en cualquier comida, y esto multiplica los azúcares y las grasas que consumimos".

"Si limitamos su consumo a los días festivos, no hay mayor problema. Ahora bien, llevamos casi dos meses consumiéndolos, y también lo hacemos después de Navidad", reitera. este exceso energético no se consume con nuestra vida activa normal, ya sea con o sin ejercicio, y se acumulará en forma de grasa. Así, aumentan los "factores de riesgo de sobrepeso y de obesidad, el riesgo cardiovascular y de diabetes entre otras patologías".

Finalmente, Albaladejo Perales aporta esta serie de consejos para reducir al máximo el consumo de dulces poco saludables por Navidad:

1- Sólo comprarlos cuando se acercan realmente las fechas navideñas, una semana o dos antes. Si ya los estamos consumiendo, llegamos tarde. "Si somos capaces de hacer una compra precavida y de no abrirlos hasta las fechas señaladas, estaría bien. Debemos comprar con cabeza para que no haya un deshecho en alimentos. Se pueden congelar y no consumirlos después de Navidad", subraya.

2- Hacer las porciones de estos dulces más pequeñas en las bandejas. Si ya tenemos una comida copiosa con su primero, segundo, aperitivo y postres elaborados, añadir además esos dulces solo sirve para sumar muchas cantidades de calorías que no debemos consumir. Por ello, debemos optar por eliminar o bien el postre o bien los dulces, y repartirlos en porciones más pequeñas.

3- Intentar comprar los de mayor calidad. Si tenemos que elegir, optaremos por aquellos a los que no les añadan azúcares, que estén elaborados con grasas saludables como los turrones caseros, y que sigan la receta tradicional.

