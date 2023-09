Muere un adolescente de 14 años tras comerse el snack más picante del mundo por un reto viral

Harris Wolobah, un adolescente de 14 años de Worcester, Massachusetts (EEUU), ha muerto horas después de comerse un chip de tortilla de maíz -los populares 'nachos' que se publicita como el 'más picante del mundo'. Protagonista de un reto viral en redes sociales como TikTok, la tortilla está condimentada con las variedades de chile Carolina Reaper y Naga Viper, una combinación extremadamente fuerte que se desaconseja tomar en menores de edad y personas de riesgo.

Fabricado por la empresa Paqui, esta tortilla se vende como una única unidad en una caja con forma de ataúd, adornada con una calavera roja sobre la que se enrosca una serpiente. El objetivo según la compañía es comerte la tortilla mientras te grabas el vídeo, y sacar la lengua coloreada de azul para demostrar que has cumplido el reto. Varios adolescentes ya habían tenido que ser hospitalizados en EEUU tras sufrir complicaciones después de tomarse este aperitivo.

La compañía subraya que el propio envase advierte que no debe ser consumido por nadie que no sea adulto, que tenga problemas de salud previos, por embarazadas, por personas alérgicas a los compuestos que contiene o por personas sensibles al picante, concretamente a la capsaicina. Sin embargo, según la familia de Harris, el joven no sufría ninguna enfermedad previa. Tras el suceso, Paqui ha retirado el producto del mercado y ofrece reembolsos a quien quiera devolverlo.

[España necesita más picante: esto es lo que le pasa a tu cuerpo si lo comes todos los días]

Según ha explicado la madre del chico a The New York Times, recibió una llamada de la enfermería del instituto el pasado viernes, pidiéndole que viniera a recoger a Harris porque se encontraba mal. Cuando llegó, el joven, que se quejaba de fuertes dolores de estómago, les enseñó lo último que se había comido: la caja con forma de ataúd y una calavera en la que se vende la tortilla del reto. Los dolores continuaron en casa, y dos horas después de recogerlo, el joven se desmayó. Fue trasladado de emergencia al hospital, pero murió poco después.

A la espera de la autopsia, las causas del fallecimiento no están claras. Un caso clínico recogido por el Centro Médico de la Universidad de Mississippi en 2020 advirtió del riesgo de "serias complicaciones" tras consumir el California Reaper. Un joven de quince años, describían, sufrió un "infarto cerebral agudo" tras consumir uno de estos chiles como parte de una apuesta. Otros consumidores de la tortilla han experimentado los fuertes dolores de estómago descritos, en ocasiones durante días.

El Carolina Reaper alcanza los dos millones de unidades Scoville, la escala usada para medir la intensidad del picante. Es, por tanto, el número uno, seguido de cerca por el Naga Viper, que sustituyó al Scorpion en la receta hace un año. Este 'solo' llega 1,4 millones de unidades Scoville, pero sigue siendo extremadamente intenso. Los jalapeños, famosos por su picor, rondan las 4.000 unidades. La sudoración, el aumento del ritmo cardíaco y los daños arteriales por contracción, así como la inflamación del esófago, son otros efectos secundarios descritos.

Sigue los temas que te interesan