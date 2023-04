Estos son los mejores yogures (y los peores) del 'súper' en España, según la nutricionista Calderón

Pese a la fama que han adquirido a lo largo de los años, lo cierto es que no todos los yogures son igual de sanos. Entonces, ¿por cuál es conveniente que nos decantemos para no perjudicar nuestra salud? ¿Son mejores los edulcorados que los yogures desnatados? ¿Y los bífidus?

Andrea Calderón, profesora de Nutrición de la Universidad Europea de Madrid, así como secretaria científica de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA), asegura que el hecho de que un producto sea envasado bajo el término 'yogur' implica que en su interior contiene dos tipos de bacterias ácido-lácticas: Lactobacillus bulgaris y Streptococcus thermophilus, explica al portal Infosalus.

La experta asegura que es indispensable que estas bacterias estén vivas en el yogur en una cantidad mínima de 107 unidades por cada gramo o mililitro: "Es por esta razón que puede denominarse 'probiótico', que significa que contiene microorganismos vivos en su contenido".

Así, las mejores alternativas son siempre los yogures naturales, sean de la marca que sean, siempre y cuando no incluyan azúcar cañadido, dado que los yogures azucarados o los yogures edulcorados no son una buen alternativa para la salud.

"Un yogur de media contiene entre tres y cuatro gramos de lactosa, que es su azúcar naturalmente presente. Pues bien, un yogur azucarado contien por unidad (125 gramos) entre 15 y 16 gramos de azúcar. Recordemos que el máximo recomendado por la OMS gira en torno a 20-25 gramos de azúcar por día, por lo que un producto saludable puede convertirse en uno que no lo es tanto si lo elegimos azucarado. De la misma forma que un yogur edulcorado tampoco es la mejor alternativa", remarca la especialista de la SEDCA.

De la misma forma, apunta que los yogures de sabores o 'de frutas' son yogures que habitualmente tienen también mucho azúcar añadido, además de aditivos para darles color y el sabor de la fruta que simula contener. "No son buena alternativa. Siempre mejor los naturales y cada uno añade sus 'toppings' de forma consciente: fruta cortda, canela, cacao puro, frutos secos o semillas, entre otros".

Yogures desnatados, griegs y bífidus

La experta explica que el yogur desnatado realmente es un yogur sin grasa, que puede ser una buena alternativa para recortar calorías, aunque no es necesario puesto que la grasa láctea no es perjudicial, y además aporta saciedad y nutrientes. "Además, muchos yogures que indican ser 0% grasa no necesariamente son mejores, ni menos calóricos porque pueden quitarla la grasa pero llenarlos de azúcar".

El yogur griego, por su parte, es un yogur con grasa láctea añadida, por lo que aumentará su valor calórico, pero no es mala opción si nos gusta así, aunque su aporte calórico será más alto.

Por último, la nutricionista advierte de las diferencias entre los yogures y las leches fermentadas que podemos encontrar en los supermercados. "Si observamos los supuestos yogures con bífidus, comprobaremos que por ningún lado pone el término 'yogur' porque son leches fermentadas. Igual sucede con el kéfir, por ejemplo, no siendo ni mejor ni peor alternativa, solo diferentes opciones", aclara.

En el caso de que indique ser un postre lácteo, Calderón precisa que, normalmente, se relaciona con productos procesados de baja calidad como natillas, 'yogures' de chocolate, leche con textura de yogur y chocolate o de sabores. "Es decir, no son probióticos, y su calidad nutricional es mucho peor. Para detectarlos debemos leer la lista de ingredientes y comprobaremos lo que realmente es", advierte.

