El 'limón' japonés que retrasa el envejecimiento y alivia la inflamación del organismo

El yuzu (Citrus junos) es un cítrico híbrido también conocido como yuja. Su origen se encuentra en la antigua China hace más de un milenio. Hoy, es un alimento que se cultiva, sobre todo, en Japón y Corea, aunque cada vez está más extendido por otras partes del mundo. Muchos lo describen como un cruce entre pomelo, lima y mandarina. Aunque es pequeño, con un diámetro de 5,5 a 7,5 centímetros, tiene una piel amarilla relativamente gruesa y es más aromática y mucho más ácida que otras frutas cítricas.

Como es lógico por su origen, es particularmente popular en la cocina de Asia oriental. Allí, su jugo, cáscara y semillas sirven como saborizantes gourmet para vinagres, condimentos, salsas y mermeladas. No obstante, ha comenzado recientemente a abrirse camino en las cocinas y restaurantes de todo el mundo y es una excelente adición a las salsas, platos de mariscos y postres. Además de su sabor único, la fruta de yuzu también es rica en vitamina C, en antioxidantes y puede generar interesantes beneficios para la salud.

Mejora el estado de ánimo

El yuzu es bien conocido por su fragancia cítrica terapéutica, que ha demostrado tener propiedades para mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés. En este sentido, un estudio de 2017 midió los efectos de este aroma de yuzu en 17 mujeres con síntomas premenstruales. Se descubrió que con él, se puede mejorar el estado de ánimo de los participantes, disminuyendo los niveles de ira, ansiedad y fatiga. Una reacción que ha sido observada en otros estudios, que han encontrado que la inhalación del aroma de yuzu durante diez minutos disminuyó los trastornos del estado de ánimo y redujo el estrés emocional.

Alivia la inflamación

La inflamación crónica puede ser un factor decisivo para la aparición de enfermedades graves. Para minimizar estos riesgos, el Yuzu tiene un alto contenido de antioxidantes, que son compuestos que ayudan a neutralizar los radicales libres dañinos, que pueden causar inflamación y enfermedades crónicas. Un estudio de probeta publicado en el Journal of Food Science mostró que el limoneno, un compuesto que se concentra en la cáscara de yuzu, ayudó a reducir la inflamación y previno la formación de radicales libres. Otras partes de la fruta de yuzu también pueden contener poderosos antioxidantes. Por ejemplo, un estudio realizado en 2014 mostró que el aceite de semilla de yuzu contenía un fuerte poder antioxidante.

Inhibe la coagulación de la sangre

La coagulación de la sangre es un proceso importante que ayuda a prevenir el sangrado excesivo. Sin embargo, algunas personas pueden tener un mayor riesgo de formar coágulos de sangre dañinos que pueden bloquear el flujo de sangre y causar problemas como ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o embolia pulmonar. Algunas investigaciones han demostrado que el yuzu podría actuar como un anticoagulante, similar a los medicamentos anticoagulantes. Un ejemplo lo encontramos en un estudio de 2015, que mostró que el extracto de yuzu podía inhibir la agregación plaquetaria en células humanas y minimizar el riesgo de coágulos. Los investigadores atribuyen este efecto a la presencia de hesperidina y naringina, dos componentes que se encuentran en el yuzu.

Mejora la salud inmunológica

El yuzu tiene un alto contenido de vitamina C y antioxidantes, los cuales pueden ayudar a mejorar la salud inmunológica. Una revisión en Annals of Nutrition & Metabolism informó que, precisamente, la vitamina C puede ayudar a reducir la duración y la gravedad de las infecciones del tracto respiratorio. En cuanto a la presencia de antioxidantes, se sabe que estos ayudan a prevenir el daño a las células inmunitarias al neutralizar los radicales libres y protegen contra infecciones causadas por bacterias o virus.

Protege la salud del cerebro

La fruta Yuzu contiene ciertos compuestos beneficiosos que se ha demostrado que previenen potencialmente el deterioro cognitivo y optimizan la salud de su cerebro. En un estudio publicado en el Journal of Nutrition, se descubrió que el tratamiento de ratas con extracto de yuzu previene la disfunción cognitiva al reducir la acumulación de proteínas beta amiloides en el cerebro.

Presente en los cosméticos

Por sus muchas cualidades, el yuzu es utilizado en el mundo de los cosméticos. El principal beneficio que se le atribuye es el de retrasar el envejecimiento. Sus propiedades antioxidantes ayudan a neutralizar los radicales libres dañinos presentes en el medio ambiente y en el interior del cuerpo. De esta forma, al reducir el estrés oxidativo, puede actuar contra el envejecimiento prematuro de la piel. Además, se ha descubierto que la aplicación tópica de extracto de semilla de yuzu ayuda a espesar la epidermis o la capa superficial superior de la piel, promoviendo la proliferación de células de la piel y fomentando la renovación celular. Este efecto ayuda a rejuvenecer estas capas superiores, lo que puede conducir a un efecto general de suavizado de la piel.

