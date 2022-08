Estos son los mejores ejercicios físicos para evitar el alzhéimer

Hacer ejercicio físico es muy bueno para nuestra salud y todos en España lo sabemos: nos han dicho que gracias a él prevenimos la obesidad, las enfermedades del corazón e, incluso, la diabetes. Sin embargo, sus beneficios no terminan aquí y, de hecho, cada vez hay más neurólogos, psiquiatras y psicólogos que recomiendan practicarlo. ¿Por qué? Por lo visto a nuestro cerebro le sienta muy bien el movimiento y esta debería ser una razón de peso para no resistirnos al deporte.

En este artículo de EL ESPAÑOL, el portavoz de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Guillermo García Ribas, explica que "la actividad mental es importante para cuidar del cerebro, pero se está observando que la actividad física regular lo es más". Es decir, para el cerebro es mejor dedicarle una hora del día a un deporte, que hacer un sudoku. En este sentido, Rosa Molina, psiquiatra del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, explicó en este otro artículo de EL ESPAÑOL que el deporte cambia el cerebro de forma "fascinante".

La actividad física, tal y como explica Molina, estimula las capacidades cognitivas como el lenguaje, la atención o la memoria —"los estudios científicos han demostrado que las personas que hacen deporte tienen un mejor rendimiento cognitivo en aspecto como la capacidad matemática o del lenguaje que las personas sedentarias", dice la experta—, libera endorfinas y sirve de ansiolítico. El sedentarismo, por su parte, se ha asociado con efectos negativos para el cerebro como la reducción del hipocampo, que se asocia a la memoria.

Deporte contra el alzhéimer

A medida que envejecemos, nuestras capacidades cognitivas —y, especialmente, la memoria— se encuentran cada vez más amenazadas. Una prueba de ello son las estadísticas del alzhéimer: una enfermedad poco frecuente antes de los 65, pero que en España padece el 40% de las personas que superan los 90 años de edad, según el Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias (2019-2023) del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Frente a los pocos avances que se han hecho en la búsqueda de la cura para el alzhéimer, la prevención puede ser una buena apuesta para reducir estas cifras.

En este sentido, el periódico estadounidense The New York Times ha publicado un artículo en el que se recogen algunos de los últimos estudios sobre los beneficios del ejercicio físico para tratar las demencias. Si bien es cierto que los beneficios del deporte son cada vez más evidentes, los científicos todavía no han llegado a un consenso sobre qué tipo de actividad es mejor, con qué frecuencia y duración o con qué intensidad. Ahora bien, en lo que sí coincide la comunidad científica es en que debemos animarnos a practicar ejercicio.

[España, 'adicta' a los medicamentos para el alzhéimer a pesar de su cuestionada eficacia]

Esta recomendación se basa en los resultados de algunos estudios recientes sobre este asunto. En concreto, hace algo menos de un mes se publicó en la revista Neurology un estudio realizado en más de 500.000 personas durante 11 años que encontró que quienes entrenaban o practicaban un deporte tenían un 35% menos de riesgo de padecer demencia. Además, también encontraron que las personas que realizaban tareas domésticas de manera habitual tenían un 21% menos de probabilidades de desarrollar demencia.

El deporte que prefieras

Este estudio sugiere que los beneficios no se restringen a un sólo tipo ni una sola intensidad en el ejercicio y en esta misma línea existe otro estudio publicado igualmente en Neurology. Otro grupo de investigadores estudió los datos de salud de más de dos millones de personas provenientes de un total de 38 estudios para observar si las actividades físicas de ocio que realizaban —como bailar, nadar, caminar o ir al gimnasio— les protegían de un mayor riesgo de desarrollar algún tipo de demencia.

[Los tres trucos de Restak, el 'gurú del cerebro', para evitar el alzhéimer y no perder la memoria]

También se observó una reducción de los casos de demencia entre quienes llevaban a cabo este tipo de actividades; en este caso, de un 17% menos de riesgo. Por esta razón, los autores de este estudio recomiendan a la población general que realicen el ejercicio físico que prefieran: ya sea bailar o, incluso, practicar CrossFit. Optar por el deporte que más nos gusta —en vez de por aquel que nos ayude a adelgazar más o a aumentar nuestros músculos— contribuye a mantenernos motivados y a no abandonarlo tiempo después.

A pesar de que todavía no lo sabemos todo en cuanto a estas enfermedades del cerebro, García Ribas recuerda que hasta el 30% de los casos de alzhéimer en el mundo se deben a factores ambientales. Es decir, factores que se pueden mejorar si mejoramos nuestra dieta, realizamos ejercicio físico, respetamos las horas de sueño y descanso e, incluso, que tengamos amigos. Estos consejos de vida saludable tienen un gran potencial para reducir un gran número de enfermedades si los tenemos más en cuenta.

Sigue los temas que te interesan