Melón: estas son todas las calorías que tiene una de las frutas más frescas del verano

El melón y la sandía tienen pocas calorías y son los reyes indiscutibles de las sobremesas estivales. No en vano, en España se consume cada año 17,88 kilogramos de estas dos refrescantes frutas, según el Informe Anual de Consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En el caso del primero, hablamos del fruto del melonero, del que no se sabe con exactitud su origen y se sitúa tanto en África como en India. Con cientos de variedades, las que más se consumen en nuestro país son Futuro, Categoría, Piel de sapo, Tendral, Money Dew, Galia, Charentais y Cantaloupe.

El melón ofrece grandes beneficios para nuestra salud, empezando porque nos aporta el 75% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C. Sin embargo, no es la única vitamina que nos brinda esta fruta. Es un alimento rico en betacarotenos que refuerzan el sistema inmune y comerlo cada día ayuda a reducir la presión arterial gracias a su contenido en potasio. Además, aunque todavía no están muy valorados y tendemos a desecharlas, sus pipas son una opción saludable tanto frescas como después de conservarlas en un tarro en la nevera, utilizándolas como aderezo de una ensalada, por ejemplo.

Este superalimento que nos regala el melón es multivitamínico y aporta vitamina A, B6, B12, D y E, además de otros micronutrientes. Su contenido en proteína vegetal, 21 gramos por cada 100, es perfecto para las dietas veganas. Protegen el sistema inmunológico, mejoran el sistema digestivo al tener un gran porcentaje de fibra y ayudar al tránsito instestinal, pero también previenen enfermedades cardíacas: las pipas de melón tienen un alto contenido en ácido linoleico, un ácido graso esencial para reducir grasas perjudiciales como el colesterol y los triglicéridos.

Valor nutricional del melón

Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), el valor nutricional por 100 gramos de melón comestibles es el siguiente:

Calorías: 28 kilocalorías

Proteínas: 0,6 gramos

Grasas totales: 0 gramos

Hidratos de carbono: 6 gramos

Fibra: 1 gramo

Agua: 92,4 gramos

Calcio: 14 miligramos

Magnesio: 17 miligramos

Sodio: 14 miligramos

Potasio: 320 miligramos

Fósforo: 18 miligramos

Vitamina C: 25 miligramos

¿Cuántas calorías tiene el melón?

Tal y como nos ha confirmado la FEN, una porción comestible de 100 gramos de melón no supera las 28 calorías y eso la convierte en una de las frutas con menos calorías que podemos consumir. De hecho, más de un 90% de su contenido es agua y escogerlo como aperitivo va a ser siempre una opción saludable y que ayudará en el caso de estar siguiendo una dieta de adelgazamiento. De hecho, no son pocos los estudios que confirman el consumo de líquidos con la lucha contra la obesidad.

En este sentido, el melón también contiene bioactivos que estimulan la descomposición de grasas y nos proporcionan una sensación de saciedad, Asimismo, tiene propiedades diuréticas y ayuda con la eliminación de líquidos. Uno de los grandes mitos que lleva años protagonizando es el que asegura que esta fruta tiene un alto contenido en azúcares y por eso podría engordar, pero no tiene más cantidad que la manzana y sí mucha menos que las uvas, los higos, los plátanos o el mango.

El melón es ideal para la playa

Al ser un alimento con mucha agua, el melón es perfecto para combatir el calor del verano al refrescar y mantener la hidratación. Tomarlo a diario es una opción perfecta para evitar la deshidratación y sus efectos, como la sequedad de piel y boca, además de los dolores de cabeza, el estreñimiento y la fatiga, entre otros. Guardarlo en el nevera y llevarlo a la playa ya cortado, en un recipiente, es una buena opción para pasar la jornada al sol.

Otro de los grandes mitos que existen en torno a esta fruta es que supone una opción saludable al desayuno o en la sobremesa, pero no así a la cena, pues podría engordar. La verdad es que esta afirmación no tiene ninguna base y el melón también es una buena forma de acabar el día. De hecho, desde Cocinillas proponen múltiples recetas para que no nos limitemos a tomarlo de la forma habitual. Así, nos presentan una ensalada en la que se acompaña de sandía y queso, otra afrodisíaca con relleno, una sopa fría con brochetas de jamón ibérico y queso o la más original: cómo hacer un mojito con melón.

