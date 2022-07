Carlos Ríos la vuelve a liar: la margarina de AOVE que es tres veces más cara que el aceite de oliva

Cada poco tiempo la marca de productos alimentarios del nutricionista Carlos Ríos lanza un producto nuevo al mercado y se produce la misma situación: se anuncia a bombo y platillo y poco después varios nutricionistas advierten de que no tiene tantos beneficios como nos quieren hacer creer. En concreto, esta semana ha puesto a la venta una margarina, un alimento muy polémico en España debido a que durante años se pensaba que era bueno para el corazón y ahora se considera un ultraprocesado.

Lo que pasa es que la marca Realfooding se abstiene de llamar a este producto margarina, y, en su lugar, ha decidido llamarlo aceite de oliva untable. Las margarinas se han ganado mala fama en los últimos años por dos motivos principales: sus ingredientes y el proceso por el cual se elabora. Este producto fue inventado para evitar las grasas animales de la mantequilla y, por eso, se utilizan en él grasas de aceites vegetales. El único problema es que el aceite es líquido y para hacerlo sólido hay que hidrogenarlo.

Hidrogenar consiste en utilizar hidrógeno a altas presiones y temperaturas para solidificar los aceites, pero, como resultado, aparecen las grasas trans. Estas grasas se relacionan con algunos factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Entre el proceso de hidrogenación y que normalmente se utilizan aceites más baratos, la margarina se ha convertido en un producto demonizado. La margarina de Carlos Ríos, sin embargo, emplea aceite de oliva virgen extra (AOVE) y prescinde del hidrogenado para solidificarse. ¿Significa esto que estamos ante una margarina saludable?

¿Cómo está hecha?

Este nuevo producto no está formado en su totalidad por AOVE, porque no sería posible convertirlo en margarina. Contiene, en realidad, un 72% de AOVE y el resto es grasa de karité, agua y sal. En cuanto a su proceso de elaboración, una publicación en Instagram de la empresa Realfooding explica que simplemente consiste en un mezclado de los ingredientes en "condiciones controladas" —sin más especificación— y un enfriamiento y batido hasta conseguir la textura deseada.

Por esta razón, la empresa de Carlos Ríos destaca que su margarina tiene "todos los beneficios del AOVE" y los enumera: bueno para controlar el colesterol, los triglicéridos, antihipertensivo, vasodilatador, antiinflamatorio, inmunomodulador y previene el estrés oxidativo. Sin embargo, el doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Miguel Ángel Lurueña, sostiene que esto es falso: esta margarina no tendría los mismos efectos del AOVE porque no es AOVE.

En realidad, Lurueña dice que es un alimento elaborado con AOVE, pero el resto de sus ingredientes también tienen efecto en nosotros —por eso, tampoco es correcto llamarlo AOVE untable—. Además, dice que en el proceso por el cual se solidifica, a través del calentamiento o la agitación, se deterioran los antioxidantes del AOVE y su composición cambia. El experto también explica que al estar compuesto por una buena proporción de grasa de karité tampoco sería correcto llamarlo aceite de oliva untable.

No es el único del mundo

Sin embargo, Ríos ha defendido su margarina en sus stories de Instagram diciendo que el proceso por el que se obtiene la textura no daña el producto. También defiende el uso de la grasa de karité por su capacidad para aportar la textura deseada, aunque sostiene que el perfil de grasas de este producto es bueno. El propio Carlos Ríos ha asegurado que este producto no puede sustituir el consumo del AOVE convencional, por lo que no puede compararse en su totalidad uno y otro producto.

Las redes sociales también han recordado a Carlos Ríos que promocionó esta margarina como "el primer AOVE untable del mundo" y que no es cierto. Este mismo "AOVE untable" se vendía antes de este anuncio, pero ahora ha añadido el nombre de la marca Realfooding al envase. Sobre esto, Carlos Ríos ha dicho en su perfil de Instagram que conocían a los productores de antes y les habían asesorado a la hora de fabricar este producto. Sin embargo, no contaba con una buena comunicación y no tuvo buena acogida en el supermercado.

Al empresario del Realfooding y a su empresa parece que ya les da todo igual. Dicen que han sacado "el primer aceite de oliva virgen extra untable", un mensaje que en mi opinión no es cierto, ni legal, ni tan siquiera novedoso. Sigue>>> pic.twitter.com/N33xim99gv — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) July 4, 2022

Estampando el nombre de la marca de Carlos Ríos en el producto confían que las ventas vayan a mejor. De todas formas, otros tuiteros se han dedicado a colgar AOVE untables que se venden en supermercados de otros países desde hace varios años. Por último, los tuiteros también han destacado su alto precio: mientras que un litro de AOVE cuesta alrededor de 5 euros, un kilogramo de esta margarina cuesta cerca de 15 euros. Es decir, el triple. Además, el AOVE de toda la vida también sirve para poner en una tostada.

