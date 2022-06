Esta es la mejor hamburguesa saludable del 'súper' según el análisis de la OCU

Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre 14 hamburguesas vegetales de segunda generación a la venta en supermercados (10 refrigeradas y 4 congeladas), ha revelado que las proteínas "no son comparables a las de la carne" y no logran la experiencia cárnica pretendida

El informe señala que las proteínas de las hamburguesas vegetales, procedentes de la soja, el trigo, el guisante o el arroz, son deficitarias en algunos aminoácidos esenciales de alto valor biológico como la histidina y la lisina. Sin embargo, matizan que podrían obtenerse acompañando la hamburguesa con pan, patatas y una ensalada de zanahoria y pepino. Las grasas más habituales son de colza, coco o girasol y dos productos incorporan aceite de oliva virgen.

Además, se trata de productos procesados, normalmente, ricos en sal y con una larga lista de ingredientes. A su favor se observa una reducción en la cantidad de aditivos, sustituidos por otros ingredientes que ejercen la misma función, como el zumo concentrado de remolacha o zanahoria empleado como colorante, tal y como se explica en revista OCU Salud del mes de junio.

Asimismo, otro detalle que destaca la OCU es su precio, ya que varía entre 13 y 26 euros/kg, un coste superior al de la mayoría de las hamburguesas de vacuno del supermercado. "Salvo casos contados, son productos que no convencen a los catadores: su color, olor, sabor y textura son aún bastante diferentes a los de la carne", afirma la OCU.

Según el estudio, solo tres hamburguesas obtienen buenos resultados en este apartado: Beyond Burger de Beyond Meat (25,97 euros/kg) -de venta en La Sirena-, Meat free 4 traditional burgers de Fry`s (14,77 euros/kg) y Burger vegana de Next Level Meat (11,41 euros/kg), la de los supermercados Lidl. Si bien las dos últimas obtienen resultados mejorables en higiene y valor nutricional respectivamente.

Sigue los temas que te interesan