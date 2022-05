El 'boom' del yogur de proteínas de Lidl: la bomba de probióticos sin azúcar que arrasa

El yogur se ha convertido en una pieza clave de muchas de las dietas españolas. No se trata sólo de que es un producto fácil de ingerir, también hay evidencias científicas que avalan sus beneficios, como su contribución al buen funcionamiento de la flora bacteriana. Además, hay algunos que están enriquecidos con algún nutriente extra, como es el caso de los yogures de proteínas, muy populares en los últimos años y que en Lidl podemos encontrar por tan sólo 0,69 euros.

Comercializado bajo la marca Milbona, el yogur de proteínas de arándanos de Lidl puede llegar a ser el complemento ideal para llevar una vida saludable, ya que su composición está llena de beneficios. Por ejemplo, por cada 100 gramos, contiene 10 de proteínas, una cifra nada desdeñable y que ayudará sobremanera a alcanzar los 50 gramos de este nutriente que se recomiendan de medida para un adulto al día.

La función de las proteínas en nuestro organismo es de suma importancia, ya que están relacionadas con el mantenimiento de los tejidos. Su consumo evita la pérdida progresiva de masa muscular, algo que, sobre todo, influye a personas de la tercera edad.

Además, también tienen funciones reparadoras de los tejidos, por lo que son muy necesarias para deportistas y personas que realicen trabajos que requieran un gran esfuerzo físico.

Los beneficios de las proteínas para la salud han sido recogidos en varios estudios científicos, como el publicado por la revista Geriatrics y que abogaba de la importancia de una dieta rica en estas macromoléculas, sobre todo, como decíamos antes, en gente mayor. "Sabemos que el consumo de proteínas, especialmente cuando se combina con ejercicio, ayuda a disminuir la pérdida de masa muscular y fuerza que conlleva el envejecimiento", explicaba Bernard Corfe, profesor titular de oncología en la Universidad de Sheffield (Reino Unido) y autor principal de la investigación.

"La ingesta inadecuada de proteínas contribuye al desgaste muscular, afecta la función física y aumenta el riesgo de fragilidad y mortalidad por caídas", concluía el experto.

El azúcar, bajo lupa

El alto contenido en proteínas no es lo único que destaca en este yogur de Milbona. Sobresale el hecho de que no lleve azúcares añadidos, algo que hay que mirar bajo lupa a la hora de comprar este tipo de alimentos. Como denunció una investigación publicada en BMJ Open, más del 90% de los yogures que se pueden encontrar en los supermercados contiene más cantidad de azúcar que la recomendada. Según la OMS, esta no debe superar los 5 gramos por cada 100.

En el caso del producto que nos atañe, posee 4 gramos por cada 100, que según expertos debe ser lo apropiado. La dietista-nutricionista Isabel Pérez lo explicaba así: "En un yogur natural, ésta es la cantidad de lactosa naturalmente presente en la leche de partida que se utiliza para hacer el yogur".

Otra de las 'bondades' de este producto es su bajo contenido en grasas, aunque aquí se debe hacer una puntualización, ya que, en el caso del yogur esto no es un punto crucial a la hora de valorarlo.

Miguel Ángel Martínez-González, epidemiólogo y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, en su libro Salud a ciencia cierta (Planeta), razonaba sobre este punto:"No sabemos bien por qué la grasa del yogur, a pesar de ser saturada, no presenta efectos adversos. Quizá se relacione con la flora bacteriana o con el tipo de ácidos grasos que contiene".

Puntualizado esto, no obstante, para aquellos que se les haya prescrito una dieta baja en grasas, este yogur puede ser un aliado. Además, hay que añadir que las proteínas tienen también un poder saciante, lo que ayudará a aquellas personas que precisen perder peso.

Yogures de fruta

Aparte de la proteína y el bajo contenido en grasas y azúcar, este yogur de Lidl juega con el reclamo de los arándanos. Este fruto rojo puede llegar a ser uno de los mejores aliados para la salud y, de hecho, hasta Harvard lo recomienda para una dieta equilibrada.

Un estudio publicado en la revista Nutrients destacaba que este alimento es rico en vitamina A, vitaminas del grupo B (B1, B2 y B3), vitamina C, potasio, calcio, magnesio, fósforo y diversos tipos de polifenoles (compuestos de origen vegetal con grandes propiedades antioxidantes). Entre ellos se encuentran los flavonoides, destacados por su poder antiflamatorio, lo que contribuye al buen desarrollo del sistema inmunológico.

En el caso del yogur de la marca Milbona, posee un 5% de arándanos, una cantidad que, aunque no es muy grande, tampoco es nada desdeñable, ya que está presente de forma natural y no como colorante o saborizante.

Si bien, a la hora de decantarse por un yogur, siempre es más recomendable optar por su versión natural y añadir por nuestra cuenta el complemento que deseamos, ya sean arándanos o cualquier otro tipo de fruta. Como concluía esta investigación de Nature, el yogur puede incluso hasta reducir el riesgo de padecer diabetes tipo 2, pero había una condición, debía ser natural.

