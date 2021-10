El popular suplemento para adelgazar sobre el que alerta la OCU: "No servirá de nada"

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), dentro de su iniciativa 'No cuela' para evaluar si las promesas de los productos de consumo se ajustan a la verdad, aborda esta semana un suplemento nutricional natural que ha ganado popularidad al llegar a las grandes superficies. Se trata de Reduslim, unas cápsulas que prometen "ayudar a eliminar la grasa de forma natural" pero que contienen, advierte la Organización, numerosos "asteriscos en su información" declarada, lo que invita a pensar que "las cosas no son tan bonitas como las cuentan".

Es importante aclarar, y así lo hacen desde la OCU, que Reduslim no contraviene la normativa de los suplementos naturales. No es un caso comparable a las retiradas ordenadas por las Agencias de Seguridad Alimentaria y Farmacológica de productos que aseguran contar solo con ingredientes herbales, pero enmascaran en realidad principios activos de fármacos. Suele ocurrir con las 'viagras de herbolario' que realmente contienen sildenafilo, la medicación para disfunción eréctil. Esto supone un riesgo para el paciente que hubiera recurrido a una alternativa al padecer problemas cardíacos contraindicados para recibirla como receta médica.

Que los ingredientes de Reduslim sean naturales, sin embargo, no significa que sean "inocuos", advierte la OCU. Un hecho que llama la atención de la Organización es que la misma marca comercialice varios productos adelgazantes con distintas composiciones de los mismos ingredientes. Otra, que las cápsulas se deban tomar junto a un programa de "dieta con pocas calorías" y "estilo de vida saludable". Pero estos dos elementos ya son el factor que produce el adelgazamiento. "Una dieta con menos calorías de la habitual, y unos hábitos saludables, con o sin Reduslim, ya te ayudarán a perder los kilos sobrantes", afirman.

En cuanto a los ingredientes, destacan la "cafeína, té verde, pimienta, cromo y L-Carnitina". Según explica la OCU, la cafeína, el compuesto más famoso del café por sus "propiedades estimulantes, diuréticas y broncodilatadoras", se tiende a usar en suplementos para control de peso "sobre todo a sus propiedades de incrementar la termogénesis y oxidación de la grasas, así como por su efecto diurético". Estos fenómenos se relacionan con la tendencia de "tomar café después de hacer ejercicio" para acelerar la 'quema de grasas', pero no sustituyen al hábito deportivo en sí.

Las funciones del extracto de té verde serían similares a la de la cafeína, mientras que la pimienta serviría de saciante. En cuanto a la L-carnitina, "es una sustancia que interviene en los procesos de obtención de energía" y se "se suele utilizar como 'quema-grasas' aunque esta propiedad fisiológica no ha sido demostrada con rigor científico". En todo caso, subraya la OCU, "las propiedades de estas sustancias no son determinantes en la pérdida de peso, y de hecho la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) no ha autorizado ninguna alegación a este respecto".

Hay un ingrediente, sin embargo, al que la EFSA sí ha dado su visto bueno cuando se combina con una "dieta hipocalórica": el glucomanano, incorporado a una versión del Reduslim. Se trata, explican, de una fibra dietética muy soluble que se obtiene de los tubérculos de la planta asiática Amorphophallus konjac. Forma un gel espeso al mezclarse con agua, y su función es la de inducir saciedad. Según la EFSA, los beneficios se consiguen al tomar "3 g de glucomanano en tres dosis de 1 g", junto con uno o dos vasos de agua y una alimentación baja en calorías.

"En OCU tenemos claro que la pérdida de peso es debida a la dieta hipocalórica y no al suplemento adelgazante, Reduslim, o el que sea", zanja la Organización. "Es la dieta con menos calorías y el estilo de vida saludable -en el que se incremente la actividad física, se haga algo más de ejercicio, se siga una higiene de sueño correcta y se limite la ingesta de alcohol y productos procesados- el que puede ayudarnos a eliminar grasas. Si no se sigue una dieta hipocalórica, los 35 euros que cuesta el 'tratamiento' de 10 días con Reduslim no servirán de nada".

Retomando finalmente el aviso de que "natural no equivale a inocuo", la OCU advierte sobre los posibles efectos secundarios. El glucomanano supone "peligro de asfixia para personas con problemas de deglución o que tomen el glucomanano con una ingesta de líquido inadecuada". Además, "su ingesta puede provocar malestar abdominal, diarrea y estreñimiento". Por otro lado, la cafeína puede producir "insomnio, nerviosismo e incluso taquicardias en personas sensibles".

