La mejor bebida que podemos tomar para calmar la sed es el agua. La mayoría de refrescos que consumimos a diario están repletos de azúcares que hacen trabajar en exceso a nuestro páncreas. A pesar de que los refrescos azucarados representan una vía de ingesta de azúcares más evidente que los anteriores alimentos, se trata de unos productos extremadamente populares en las dietas occidentales.

"La peor forma de tomar azúcar es en forma líquida. [...] Nuestro cerebro interpreta la ingesta de cualquier líquido como si fuera solo agua: por muchas calorías que tenga, no las 'descuenta' y no nos sacian", explica Martínez-González. El experto explica que los refrescos con edulcorantes son seguros y mejores que los azucarados, pero deben tomarse como una transición al agua. Estas bebidas perpetúan la costumbre de tomar alimentos artificialmente dulces que hacen que los naturales y saludables no nos gusten tanto.