La nueva infusión 'tropical' que triunfa en Mercadona: así es el último 'hit' antioxidante

Las infusiones frías representan una buena opción para hidratarse y refrescarse a medida que aprieta el calor en España. Además de tener poquísimas calorías, estas bebidas suponen una de las pocas opciones sanas que se pueden pedir al camarero en una terraza en verano, junto con el agua o el agua con gas.

Una de las infusiones que gana cada vez más fama en nuestro país es la elaborada con rooibos, una planta de origen sudafricano cuyo nombre significa "arbusto rojo" que, a diferencia del té verde o té negro, no tiene cafeína, una buena opción para aquellos que busquen limitar su consumo de esta sustancia estimulante.

De hecho, según informa el perfil de Instagram no oficial que se hace eco de las novedades que lanza Mercadona, la cadena que preside Juan Roig acaba estrena una nueva infusión fría a base de rooibos. Se venden en cajas de 20 bolsitas y su precio es de 1,30 euros.

Entre los ingredientes de esta infusión de hierbas y frutas con sabor a mango: casi un 50% de rooibos, manzana 40%, aromas 5%, hoja de stevia 5% y mango 0,1%. Aporta 2 kilocalorías por cada 100 mililitros. De vuelta al rooibos, el ingrediente principal de esta infusión, ¿cuáles son sus principales propiedades?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MERCADONA NOVEDADES (@mercadona.novedades)

Como señalamos, la infusión de rooibos no contiene cafeína. Así, representa una excelente alternativa al té negro o verde, que sí cuentan con este estimulante. Aunque el consumo de cantidades moderadas de cafeína es seguro, incluso puede tener algunos beneficios sobre el rendimiento del ejercicio, la concentración y el estado de ánimo, un consumo excesivo se relaciona con palpitaciones cardíacas, aumento de la ansiedad, problemas para dormir y dolores de cabeza.

Rico de antioxidantes

Por otro lado, el consumo de rooibos se asocia con beneficios sobre la salud debido a sus altos niveles de antioxidantes. No obstante, estos antioxidantes pueden ser inestables o ser absorbidos de manera ineficiente por el cuerpo, como veremos a continuación. En primer lugar hay que recordar que los antioxidantes son compuestos que protegen a las células del daño causado por los radicales libres, lo que a largo plazo se traduce en una reducción del riesgo de sufrir enfermedades cardíacas o cáncer.

Pero según apunta este artículo de Healthline, aunque existe alguna evidencia de que el rooibos puede aumentar los niveles de antioxidantes del cuerpo, por ahora los ensayos son pequeños y de corta duración. En este sentido, un estudio de 15 personas demostró que los niveles sanguíneos de antioxidantes aumentaron en un 2,9% cuando los participantes bebieron infusiones de rooibos rojos y en un 6,6% cuando bebieron la rooibos verdes, una variedad. Este repunte duró cinco horas después de que los participantes se bebieran 500 ml de té hecho con 750 mg de hojas de rooibos.

No obstante, otro estudio en 12 hombres sanos determinó que el té de rooibos no tuvo efectos significativos sobre los niveles de antioxidantes en sangre en comparación con un placebo. Esto se debe posiblemente a que los antioxidantes en el rooibos son de corta duración o que el cuerpo los absorbe de manera ineficiente.

Sobre sus efectos sobre la diabetes tipo 2, hay que apuntar que la infusión de rooibos es la única fuente natural conocida del antioxidante aspalatina, que los estudios científicos con animales sugieren que puede tener efectos antidiabéticos. Un estudio en ratones con diabetes tipo 2 encontró que la aspalatina equilibraba los niveles de azúcar en sangre y reducía la resistencia a la insulina, lo que podría resultar prometedor para las personas que tienen o están en riesgo de padecer esta enfermedad. No obstante, son necesarios estudios en humanos.

Contra el colesterol

En cuanto a sus supuestos efectos beneficiosos para prevenir el cáncer, aunque los estudios en laboratorio señalan que los antioxidantes quercetina y luteolina, presentes en la infusión de rooibos, pueden matar células cancerosas y prevenir el crecimiento de tumores, la cantidad que contiene una taza de té es muy pequeña. De hecho, muchas frutas y verduras son una mejor fuente. Además, ningún estudio en humanos ha confirmado estos efectos. Por tanto, con la evidencia actual, no está claro si el rooibos contiene suficiente cantidad de estos antioxidantes y si el cuerpo los absorbe con la suficiente eficacia como para proporcionar este tipo de beneficios sobre la salud.

Por último, hay que decir que existe evidencia más prometedora de que la infusión de rooibos pueda mejorar los niveles de colesterol. En un estudio en 40 adultos con sobrepeso y alto riesgo de enfermedad cardíaca, seis tazas de té de rooibos al día durante seis semanas redujeron el colesterol LDL "malo" y aumentaron el colesterol HDL "bueno". Sin embargo, no se observó el mismo efecto en personas sanas.

Con todo esto, aunque como hemos desarrollado las propiedades saludables relacionadas con el té suelen ser anecdóticas y no se basan por ahora en pruebas demasiado sólidas, se trata de una bebida sana que además de no tener cafeina no aporta casi calorías.