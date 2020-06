5 de 5

Cuando un amigo o pariente cuentan cuánto ha bajado su nivel de colesterol después de probar una dieta, otra persona con colesterol alto puede sentirse tentada a probar lo mismo. Pero puede que después de unos meses meses no se consigan los mismos resultados. Esto se debe, según explican desde la Universidad de Harvard, a diferencias genéticas y fisiológicas. "No existe una dieta única para el control del colesterol. Es posible que deba probar varios enfoques para encontrar una que le funcione", explican desde su blog.

Aunque la dieta puede ser una forma sencilla de mejorar los niveles de colesterol, a veces pueden influir otros factores que no se pueden controlar. Por ejemplo, puede darse el caso de que código genético impida que se retire el colesterol LDL de la sangre en forma eficiente o que haga que el hígado produzca demasiado colesterol. No obstante la recomendación es clara: "No se desanime si ha seguido una dieta pero no ha alcanzado su objetivo. Siga así. Incluso si termina necesitando medicamentos, es probable que necesite menos que si no realizó ningún cambio en la dieta", añaden desde la institución.