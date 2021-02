1 de 4

La investigación científica en el ámbito nutricional en los últimos años ha ido desmontando algunos mitos sobre alimentación muy arraigados en el ideario colectivo. De hecho algunos aún sobreviven. Desde el perfil de Twitter del Centro de Nutrición Aleris citaban recientemente algunos de estos “antiguos horrores” que todavía hoy están bastante arraigados en España. Por ejemplo: que el desayuno es la comida más importante del día, que para llevar una dieta sana hay que tomar entre dos y tres raciones de lácteos al día o que la base de la dieta deben estar los cereales.

Pues bien, la ciencia ha ido demostrando que estas afirmaciones no son ciertas. Aún así, algunas de estas ideas desfasadas aún se repiten en algunas guías sobre alimentación, por ejemplo, la clásica pirámide nutricional. Por suerte también existen herramientas más actualizadas, por ejemplo, el Plato para Comer Sano de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Además, sus pautas con más fáciles de seguir: no habla de raciones, si no de la composición del plato de cada comida.