Por qué Messi y otros futbolistas se 'atiborran' de mate (y no es sólo por ser argentinos)

Leo Messi, una de las personas más famosas del mundo -contratos ultramillonarios aparte- es uno de los grandes amantes de esta bebida típica de Argentina y de otros países de Sudamérica. Es común además verle bajar del autobús de su equipo con un termo o un vaso de relleno de mate. Sin embargo y, dejando a un lado a los futbolistas y famosos que (cada vez más) vemos en nuestras redes sociales consumir esta característica infusión- el mate- cuenta cada vez con más adeptos en España y en todo el mundo, y es que sus beneficios para la salud, no son pocos. Veamos el porqué, nutricionalmente hablando, de este 'boom'.

El mate es una bebida, mejor dicho, una infusión, elaborada "con hojas de yerba mate (Ilex paraguariensis) una planta originaria de las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y el curso superior del Uruguay”. Podemos enumerar al menos cuatro beneficios, que pueden o podrían estar detrás del auge que está experimentando el mate en otros lugares fuera de Sudamérica, donde no es precisamente común, como es el caso de España. Una de sus peculiaridades es además su forma de prepararlo (En este artículo podemos ver el modo y su kit de elaboración y preparación).

Bebida estimulante. Es una de sus más destacadas características. Según explica a EL ESPAÑOL Laura Arranz doctora en alimentación y nutrición, y autora de varios libros, el mate es una gran bebida estimulante ya que tiene o contiene hasta tres tipos diferentes de estimulantes.

Por un lado -enumera la experta- tiene cafeína (el estimulante del café); teína (el estimulante del té) y teobromina (que es el estimulante del chocolate). De ahí que "la gente cuando lo prueba, dice sentirse con más energía", afirma. Una de las diferencias de esta infusión con el té es que este último es más suave. Es decir, el té tiene menos sustancias estimulantes y no es tan potente en este sentido como es la yerba mate, que sería en este caso, más parecido al café.

Bebida antioxidante. Otra de sus grandes bondades es que es una bebida antioxidante, "al igual que todas las plantas, pero en este caso, el mate tiene una concentración de polifenoles considerable, que hace que tenga un efecto antioxidante muy positivo para la salud cardiovascular", señala Arranz. De hecho, diversos estudios publicados en la década de 2010 han mostrado "el potencial del mate para controlar los niveles de colesterol y procurar un efecto antioxidante". El mate -confirma Arranz- tiene más cantidad de antioxidantes que el té verde.

Vitamina B, C y E. La tercera de sus cualidades es su contenido en vitaminas y minerales, a destacar sobre todo las vitaminas del grupo B y su contenido en minerales, como el magnesio. Otros nutrientes importantes serían la vitamina C y E así como su contenido en potasio, aminoácidos y polifenoles.

Podría reducir la grasa corporal. Y por último, y no precisamente el menor de sus beneficios es el de que podría ayudar a reducir la grasa corporal y a aumentar la masa magra. Y esta razón puede ser, según señala Arranz, uno de los motivos por los que puede haberse popularizado tanto. "En este sentido, digamos que el culpable o el responsable de ello son los estimulantes. El tener tres tipos de estimulantes podrían tener un efecto termogénico que aumentaría la capacidad de quemar grasa, como habrían apuntado ya algunos estudios", expone.

No apto para todos. El mate se toma de una forma distinta al café o al té. Es decir, según explica Arranz, además de la elaboración del mate (que tiene un ritual muy peculiar y característico), "de forma tradicional, esta bebida se prepara y se va tomando poco a poco durante el día, es decir, la gente lo prepara por la mañana y se lo lleva consigo durante todo el día, no es como un café o un té que te lo preparas y te lo tomas al momento. Así, lo que vamos tomando de cafeína no lo tomamos de golpe sino a sorbos y poco a poco. Es simplemente, un patrón de consumo distinto".

Sí habría limitaciones de consumo en ciertas personas, por su contenido sobre todo en cafeína. "El factor limitante sería la cafeína", explica Arranz, contraindicado o no adecuada en niños, en el embarazo o en personas sensibles a la cafeína, y personas y pacientes con contraindicaciones por parte de su médico.

Normalmente, las personas que de forma tradicional toman mate lo toman solo, es decir, sin añadir azúcar, ni miel, ni otro tipo de endulzantes. "Pero en el caso de no estar acostumbrados a ese sabor fuerte y amargo del mate, podemos echarle un poco de azúcar o miel (como siempre, nutricionalmente hablando, cuanta menos, mejor) o incluso aderezarlo con un poco de leche, lima o zumo de limón", concluye.