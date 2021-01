Esta es la mejor dieta para quemar grasa: cuatro claves infalibles

Cada enero y cada septiembre, comienzan en España un sin fin de dietas de adelgazamiento para después, abandonarlas y dejarlas en el intento. Pero, ¿por qué fallan tantas dietas para perder grasas y bajar los kilos que sobran? Una de las razones es porque nos cuesta seguirlas, por ser demasiado estrictas o porque no se adaptan ni a nosotros ni a nuestro estilo de vida. Tanto es así que el 95% de las personas con obesidad o con un sobrepeso importante que se someten a dietas fracasan.

Y es que para perder grasa y bajar esos kilos que nos sobran, lo más importante no es seguir dietas estrictas, ni dietas que prohiban alimentos, ni nada por el estilo. Lo mejor para ello, es aprender a comer sano y además llevar un estilo de vida saludable. Porque para perder peso no debemos fijarnos solo en lo que comemos, sino que influyen más aspectos aparte de la comida.

Así y según explica a EL ESPAÑOL el equipo de Alimentación 3S (@alimentacion3s), centro de nutrición, psicología y entrenamiento, dirigido por la nutricionista Mireia Elías, "para poder perder peso derivado de la grasa y así ganar en salud hay diferentes puntos clave que deben cumplirse: déficit calórico, alimentación saludable, ejercicio de fuerza o interválico de alta intensidad, buen descanso, correcta hidratación y una adecuada gestión emocional".

Es un trabajo de equipo. Porque "el hecho de unir tres áreas desde las cuales abordar un mismo problema ofrece múltiples ventajas para el proceso de la persona. Desde un punto de vista único no podemos solucionar un problema sin tener en cuenta la inmensa cantidad de variables que existen alrededor", añaden los expertos de este centro.

Cuatro pautas

En cuanto a la alimentación, debemos seguir fundamentalmente, cuatro pautas. Según explican los expertos de este centro, en primer lugar, debemos atender al déficit calórico que debemos conseguir, es decir, "ingerir menos calorías de las que se queman para que el cuerpo use la grasa almacenada como fuente de energía".

En segundo lugar, seguir una alimentación variada y equilibrada donde hay que potenciar las frutas y verduras, suficiente proteína de calidad, por ejemplo, huevos, pescados, carnes o legumbres y grasas saludables como el aguacate, los pescados azules, nuestro maravilloso aceite de oliva virgen extra y frutos secos.

En tercer lugar, tener en cuenta las cantidades que comemos. Algo muy importante a tener en cuenta es que "no todas las personas necesitamos las mismas cantidades y una misma persona puede presentar diferentes niveles de hambre en distintos días", explican los expertos. Por ello, es importante prestar atención a lo que comemos, es decir "comer de forma consciente". Esto es, "escuchar las señales que nos manda nuestro organismo y aprender a identificar el hambre y la saciedad. Más cantidades (aunque sean fuentes alimenticias saludables) implican más calorías y podría ser la causa de no cumplir el primer punto (deficit calórico)".

Y por último, debemos atender a nuestra saciedad psicológica, esto es, "un conjunto de factores, como pueden ser la presentación atractiva de la comida, la originalidad de los platos o la forma de cocinado, que consiguen generar una mayor saciedad", explican. Es decir, no es igual de apetecible tomar pescado hervido con brócoli como tomar un pokebowl de arroz integral, brócoli y salmón al horno que, al ser más elaborado y más consistente, nos ayuda a saciarnos más rápidamente. Por tanto y como vimos en este artículo, inventar y crear en la cocina, elaborando recetas que nos gusten, usando eso sí, ingredientes y productos sanos de alta calidad nutricional.

Acude a un profesional

En ocasiones no sabemos planificarnos o no sabemos cómo empezar un dieta. De ahí que sea importante, en algunos casos, acudir a un profesional. Por ejemplo, "cuando nos sintamos perdidos, no sepamos qué comer, cuándo comerlo, cómo realizar una compra saludable, planificar las comidas o cocinar sano. Un nutricionista nos adaptará un plan personalizado a nuestros requerimientos y nos enseñará a comer de por vida. La educación nutricional, el rendimiento deportivo, un estilo de vida saludable y la salud están interrelacionados y son importantes", aseguran los expertos del Alimentación 3S.

En los casos en los que hay un grado importante de obesidad o sobrepeso sería importante acudir a un profesional. Como explicó a EL ESPAÑOL Francisco Tinahones, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, "a partir de los 15 kilos, la intervención es más larga y continuada en el tiempo. En algunos casos incluso hará falta, además, tomar algún fármaco para cumplir con la adherencia al tratamiento".

Por ello -y según aconsejaba este experto es importante empezar a cambiar hábitos de vida y hacer dieta cuando nos sobren ya unos kilitos y no esperar a que nos sobren demasiados.