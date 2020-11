Esta es la única manera sana de comer helados en invierno

Comer más alimentos vegetales, reducir la carne roja y procesada o eliminar el alcohol son objetivos que se marca la gente que quiere llevar una dieta más saludable. Ahora mismo, los buenos hábitos de vida y la alimentación sana están más de moda que nunca en España. Sin embargo, a muchas personas les gusta terminar las comidas o darse, de vez en cuando, un capricho con un dulce. El principal problema es que estos alimentos suelen ser ultraprocesados y contener una alta proporción de azúcares.

De todas formas, los más golosos están de suerte: existe una manera de seguir comiendo helados sin poner en riesgo nuestra salud. El primer paso que debemos dar es acostumbrar a nuestro paladar al dulzor de los alimentos naturales. Las frutas, los lácteos e, incluso, los frutos secos contienen azúcar natural que no perjudica nuestra salud, pero que quienes están acostumbrados a los alimentos industriales lo perciben menos.

El chocolate es otro producto que levanta pasiones en todo el mundo y que, aunque no lo creamos, los nutricionistas recomiendan. Eso sí, siempre y cuando el chocolate que hayamos elegido tenga, por lo menos, un 85% de cacao en su composición y no comamos más de dos onzas al día. De esta manera, la cantidad de azúcar que incorporamos es tan pequeña que no perjudica nuestra salud.

Un helado beneficioso

Pues bien, con frutas, lácteos, frutos secos y chocolate con alto contenido de cacao se pueden hacer unos helados sin azúcar —o, mejor dicho, con azúcares intrínsecos—, deliciosos y que no perjudican a nuestra salud. Tal y como se cuenta en este artículo de EL ESPAÑOL, la dietista-nutricionista Blanca García-Orea es una de las principales responsables de la popularización de estos helados saludables y hechos en casa.

En su perfil de Instagram ha publicado varias fotografías con recetas de helados que, aunque parecen que han salido de un supermercado, son caseros. Para la mayoría de ellos sólo utiliza tres ingredientes: fruta, una tableta de chocolate con más del 80% de cacao y aceite de coco. Este último ingrediente es opcional; sólo se utiliza para darle una mejor textura al chocolate de la cobertura del helado.

Mientras que los helados del supermercado contienen distintos tipos de leches en polvo rehidratadas, azúcares y jarabes (que son, básicamente, lo mismo), grasas vegetales y, también, mantequillas, además de, por supuesto, varios aditivos diferentes, García-Orea se vale únicamente de frutas para el interior de los helados. Eso sí, suele recomendar utilizar plátano para que la textura resultante del helado sea más cremosa.

Las frutas se baten y se forma una especie de puré que se vierte sobre los moldes y se meten en el congelador. Una vez congelados, metemos algunas onzas de chocolate de más del 80% de cacao en el microondas, al que se le puede añadir aceite de coco, y una vez se ha derretido se baña el helado con él. Al entrar en contacto con la fruta congelada el chocolate se solidifica rápidamente.

Yogures helados saludables

Sin embargo, los helados pueden hacerse con otros ingredientes, por ejemplo, el yogur griego. Aunque durante algunos años este lácteo ha sido despreciado por las personas que siguen hábitos de vida saludable, se trata de un producto beneficioso para la salud. Para ello, debemos elegirlo siempre natural y sin azúcares añadidos. Si bien es cierto que tiene más grasas que el yogur normal, no se han asociado a ella problemas para la salud.

El extra de grasas, que se debe a la presencia de nata entre los ingredientes de este yogur, aporta cremosidad al yogur y, por tanto, es una buena opción para utilizar como ingrediente para un helado. Se pueden añadir, por supuesto, frutas o frutos secos. Los yogures helados son toda una tendencia en los últimos años: las ciudades y, sobre todo, los lugares de vacaciones tienen establecimientos en los que se pueden añadir otros ingredientes.

Sin embargo, tal y como explica este artículo de EL ESPAÑOL, tampoco representan una opción saludable porque contienen demasiados azúcares y, aunque hay ingredientes extra que pueden resultar positivos, también hay opciones insanas. De todas formas, como una ocasión especial no suponen un problema y, si quieres comer helado más a menudo, ya sabes cómo hacerlo sin perjudicar tu salud.