El panga es uno de los peores pescados que podemos comprar en el supermercado. Desde hace años se ha incluido en muchos menús escolares porque su precio es reducido y apenas contiene espinas. Sin embargo, desde el punto de vista nutricional no es ninguna gran cosa. "Comparando panga con la merluza, la panga tiene algo menos de proteína (13,4 gramos vs 15,9 gramos por cada 100 gramos) y menos de la mitad de ácidos grasos omega 3)", explica la farmacéutica y nutricionistas Marián García (Boticaria García) en su libro El jamón de York no existe (La Esfera de los Libros, 2019).

Además, pese a que se trata de un alimento seguro, las condiciones en las que se cría siempre han generado bastante polémica ya que el 90% del panga que se vende en Europa procede de las contaminadas aguas del Mekong, en Vietnam. "Si nutricionalmente la panga no es mejor que los pescados de nuestras costas, ¿tiene sentido abandonar el consumo local por unos durillos? ¿Tenemos que cruzar medio mundo para traer pescados del Mekong? Como decía mi abuela Adela: 'Quien bien bien escoge, del mal que le venga que no se enoje'".