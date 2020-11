6 de 7

Se trata de un plato tradicional de la cocina vasca a base de bacalao, aceite de oliva, ajo y guindillas. Una tapa (un cuarto de filete pequeño) aporta 70 Kcal y 5,2 gramos de grasas, por lo que resulta una opción a tener en cuanta a la hora del aperitivo si se quiere cuidar el peso y la salud.

El bacalao es un pescado blanco bajo en calorías (ya que acumula la grasa en el hígado, no en los músculos), rico en proteínas de alto valor biológico y fuente de minerales y vitaminas como el selenio y la vitamina B12. La salsa "al pil-pil" tiene como ingredientes principales el aceite de oliva y el ajo, ambos incluidos dentro del patrón de dieta Mediterránea.

No obstante, aunque la grasa que aporta el aceite es buena para la salud, no hay que pasarse de cantidad. "Aunque es saludable, no debemos olvidar que se trata de una grasa y, como tal, es altamente calórica", señaló Daniel Ursúa, dietista-nutricionista y autor del blog Nutrihabits.