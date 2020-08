Éste es el número máximo de yogures que puedes tomar cada día

El yogur es uno de los alimentos más saludables de nuestra dieta y para muchos, un imprescindible en su día a día. Ya no solo en postres sino también en desayunos, meriendas y tentempiés. Pero ¿cuántos yogures podemos tomar al día? ¿Son todos buenos?

Es importante recordar que no todos los yogures son saludables. Por esta razón, hay que saber elegirlos bien y saber cuáles son los mejores para nuestra salud. De nada valdrá tomar uno o dos al día si los que compras no son precisamente buenos.

Los yogures realmente saludables y beneficiosos, y por tanto recomendables en nuestra dieta, son los yogures naturales y sin azúcar. Esto es, el yogur natural de toda la vida. Y además, suele ser también uno de los más baratos del supermercado porque en este caso, da igual la marca: la clave es que sea natural y sin azúcar.

Según explica a EL ESPAÑOL la dietista-nutricionista Sara López Oliva, dietista-nutricionista, colegiada del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad de Madrid (CODINMA), para elegir un yogur adecuado, "lo ideal es que fuera natural y sin azúcar añadido. No sería necesario que fuera un yogur 0% desgrasado porque la cantidad de grasa que lleva es muy pequeña y además es de calidad adecuada. Y por supuesto, nos olvidamos de los 'yogures de sabores'".

Otros yogures saludables que podemos comprar,además del yogur natural sin azúcar son el yogur griego (aunque llevaría más contenido de grasa, pero no sería mala) y el ya famoso kéfir, que no podríamos considerarlo un yogur como tal pero sí es un derivado lácteo rico en probióticos.

De 0 a 3 yogures al día

En cuanto a la cantidad de yogures saludables que podemos tomar, "todo dependerá de nuestra dieta. Podemos comer desde cero yogures hasta dos al día, pero también depende del resto de lácteos que tomemos", afirma López Oliva.

Recordemos que el yogur forma parte del grupo de lácteos y que las recomendaciones -según indican las guías nutricionales- son en la edad adulta, de unas 2-3 raciones diarias de lácteos (leche, yogur y quesos).

Como explicaba a este periódico Andrea Calderón, secretaria científica de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, "los lácteos no son imprescindibles en la dieta, pero podemos tomar hasta tres (lácteos) diarios". Por tanto, señalaba que "en cuanto a los yogures (que sí serían recomendables en nuestra dieta por todos los beneficios que tienen) podríamos tomar hasta tres al día sin reportar ningún tipo de perjuicio para la salud. Más de tres no, no porque sea malo sino porque estamos desplazando a otros alimentos que son base de la dieta como la fruta".

Y es que el yogur no debe sustituir a la fruta como postre, tal y como apuntaba Miguel Ángel Martínez-González, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra.

Beneficios para la salud

El yogur, o mejor dicho los yogures saludables tienen grandes beneficios en la salud. Por ejemplo, y siempre en el contexto de una dieta saludable, se han descrito beneficios como que pueden reducir el riesgo de padecer diabetes tipo 2, proteger contra el sobrepeso e incluso, disminuir el riesgo de padecer síndrome metabólico, tal y como como se vio en este estudio.

La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, en su Guía de Alimentación Saludable para Atención Primaria y colectivos ciudadanos señala la necesidad de consumir de 2 a 3 raciones de lácteos al día, según nuestra edad y situación fisiológica, y alaba las cualidades del yogur natural y de otras leches fermentadas como alimentos probióticos que tienen efectos beneficiosos añadidos en la salud. Por ejemplo, mejorar la respuesta inmunitaria, reducir las molestias en personas con malabsorción de la lactosa o la protección del intestino frente a los distintos patógenos.

También la Fundación Española del Corazón señala otros beneficios como la disminución de la incidencia de diarreas infantiles o diarrea del viajero, o favorecer la recuperación de la flora tras un tratamiento antibiótico. Esta sociedad científica indica además como ingesta recomendada unos 200-250 gramos de yogur al día (2 unidades), que equivaldría a una ración de lácteo.

De igual forma, la doctora en Alimentación y Nutrición y profesora de la Universidad de Barcelona, Laura Arranz afirma en este post de su cuenta de Instagram que el yogur es un excelente alimento para todos y un lácteo que sí deberíamos incorporar a nuestra dieta por todos los beneficios que tiene. "Tomar 1 o 2 yogures al día es un estupendo hábito de salud", escribe. Además, añade que como aporta "proteína y L-triptófano es un buen alimento para activarnos por la mañana o para favorecer el descanso nocturno, así en el desayuno o como postre de la cena es ideal".