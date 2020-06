3 de 6

El consumo de estas infusiones se ha asociado a una esperanza de vida mayor, según se explica en este artículo de EL ESPAÑOL. Los tés solos no tienen valor energético, es decir, no aportan ninguna kilocaloría. Sólo suponen energía si se combinan con leche o se les añade azúcar. Sin embargo, no debemos pensar que no aportan nada a la salud.

La FEN asegura que el té es muy rico en flavonoides y el verde, en concreto, en un tipo de ellos conocido como catequinas. "Poseen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y se ha demostrado que inhiben la fibrosis y contribuyen la cicatrizar tejidos", explica Healthline basándose en este estudio.