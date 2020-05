Misterio resuelto: éste es el sitio donde debes guardar el chocolate para que no se estropee

El debate sobre el correcto almacenaje del chocolate no lleva años, sino décadas entre nosotros. Por una parte están los defensores de guardar el chocolate en la nevera, sobre todo en las épocas de temperaturas más elevadas, pero incluso en invierno. Su argumento: que el frío conserva bien la mayoría de los alimentos. Por otro lado, están aquellos que defienden que el chocolate puede almacenarse sin problemas en la despensa.

Cadbury, una conocida empresa multinacional de confitería y chocolate, ha resuelto este recurrente debate. Y no, no hay que usar la nevera. Según la compañía británica, el chocolate se debe almacenar en la despensa y no en la nevera como muchos creen.

Hace unos días resurgió este debate en Instagram, según se hace eco el medio anglosajón The Independent. Todo empezó cuando el usuario Bruno Bouchet compartió una publicación en la red social sobre qué alimentos deben almacenarse en la nevera y cuales no.

Según esta lista, el chocolate y otros alimentos como tomates, aguacate o salsa de soja deben guardarse en la despensa, mientras que otros como el café, el aceite de oliva o la crema de cacahuete, en la nevera. Bouchet afirmaba que su listado era "100% preciso, sin discusiones".

Estas afirmaciones sembraron el debate entre sus seguidores, sobre todo en cuanto al chocolate. Algunos afirmaban que este comestible debería ir a la nevera, mientras que la crema de cacahuete a la despensa.

Un lugar oscuro, fresco y seco

Para resolver el dilema, Bouchet preguntó a la empresa Cadbury a través de Twitter y le dio la razón: el chocolate debe almacenarse en la despensa. "El chocolate siempre debe almacenarse en un lugar oscuro, fresco y seco, como un armario o una despensa, a temperaturas inferiores a los 21 grados para que su calidad no se vea comprometida", apuntó la empresa.

Así, Bouchet realizó una captura de pantalla de esta explicación y la compartió en Instagram para zanjar el debate: el chocolate, en la despensa. Y punto.

No obstante, algunos de sus seguidores continuaron argumentando sus opiniones sobre la necesidad de almacenar el chocolate a temperaturas frías en verano: a altas temperaturas el chocolate puede derretirse, comprometiendo su calidad. De hecho, otros tomaron parte de una opinión mixta, sugiriendo que el chocolate se almacene en la despensa en invierno y en la nevera en verano. Algo lógico en realidad.

Por su parte, algunas empresas alimentarias sugieren que, si no es posible obtener una temperatura ambiente fresca, es factible almacenar el chocolate en la nevera o incluso en el congelador. El chocolate negro puede aguantar hasta dos años congelado, mientras que el chocolate blanco o el chocolate con leche puede aguantar hasta un año.