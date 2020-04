4 de 4

El último ingrediente que da lustre al bikini es el queso. Sin embargo, no todo el queso que encontramos en el supermercado es queso de verdad. De hecho, los tranchetes que nos venden en el supermercado con reclamos tipo "especial para sándwich" y en cuyo envase podemos ver un jugoso emparedado no lo son. Tal y como explicamos en otro artículo en EL ESPAÑOL, conviene sospechar de todos aquellos productos que parecen queso y en los que, sin embargo, no aparece la palabra queso o la variedad en cuestión.

Así, muchos tranchetes suelen estar elaborados con grasas vegetales, almidón, colorantes, espesantes, sales fundentes y una ristra de ingredientes que poco o nada tienen que ver con un queso de verdad. Entonces, ¿qué ingredientes incluye un queso de toda la vida? Sólo cuatro: leche, cuajo, fermentos lácticos y sal. Nada más y nada menos. Así, si quieres disfrutar del clásico sándwich mixto, adelante, pero no creas que se trata un emparedado inocente porque no lo es.